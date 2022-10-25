Полный комплект: коллекционер собрал все возможные версии Volkswagen Golf 2 (фото)

Коллекция включает как массовые Volkswagen Golf 2 и Jetta, так и редкие лимитированные варианты. Самым ценным является 160-сильный полноприводной Golf Rallye.

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В Карловых Варах (Чехия) выставили на продажу коллекцию Volkswagen Golf 2 и во всех возможных модификациях. За два десятка автомобилей просят 2,2 миллиона крон (89 500 долларов). Объявление о продаже появилось на сайте Bаzos.cz.

[ + – ] Состояние авто разное и часть машин требуют ремонта

Чешский коллекционер решил собрать все семейство Volkswagen Golf второго поколения и его версии в кузове седан – Jetta. Массовая модель С-класса выпускалась на протяжении 9 лет (с 1983 по 1992 годы) и имела множество разных вариантов.

[ + – ] Самый редкий и дорогой Volkswagen Golf Rallye

Владелец желает продать всю коллекцию целиком, но готов рассмотреть и предложения купить каждое авто по отдельности. Продаются как массовые модификации, так и редкие лимитированные модели. Соответственно, и цены Volkswagen Golf 2 и Jetta существенно разнятся.

[ + – ] Volkswagen Jetta

Самый дорогой Volkswagen Golf – раритетный полноприводной хэтчбек Rallye со 160-сильным компрессорным двигателем. Его оценили в 30 500 долларов, хотя он требует ремонта.

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Остальные авто стоят от 3000 до 8000 долларов. Среди них есть трехдверные и пятидверные хэтчбеки Golf, седаны Jetta с двумя или четырьмя дверями. Продаются заряженные Golf GTI и G60, полноприводные Syncro, дизельные GTD.

[ + – ] Volkswagen Golf GTI

Состояние машин разное: одни отреставрированы и выглядят идеально, другие – требуют ремонта. В комплекте с авто идет множество запчастей к ним.

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