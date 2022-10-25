Повний комплект: колекціонер зібрав усі можливі версії Volkswagen Golf 2 (фото)

Колекція включає як масові Volkswagen Golf 2 та Jetta, так і рідкісні лімітовані варіанти. Найціннішим є 160-сильний повнопривідний Golf Rallye.

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У Карлових Варах (Чехія) виставили на продаж колекцію Volkswagen Golf 2 та у всіх можливих модифікаціях. За два десятки автомобілів просять 2,2 мільйона крон (89 500 доларів). Оголошення про продаж з'явилося на сайті Bаzos.cz.

[ + – ] Стан авто різний і частина машин вимагають ремонту

Чеський колекціонер вирішив зібрати всю родину Volkswagen Golf другого покоління та його версії у кузові седан — Jetta. Масова модель С-класу випускалася протягом 9 років (з 1983 по 1992 роки) та мала безліч різних варіантів.

[ + – ] Найрідкісніший і найдорожчий Volkswagen Golf Rallye

Власник бажає продати всю колекцію повністю, але готовий розглянути та пропозиції купити кожне авто окремо. Продаються як масові модифікації, і рідкісні лімітовані моделі. Відповідно, і ціни Volkswagen Golf 2 і Jetta суттєво відрізняються.

[ + – ] Volkswagen Jetta

Найдорожчий Volkswagen Golf — раритетний повнопривідний хетчбек Rallye із 160-сильним компресорним двигуном. Його оцінили у 30 500 доларів, хоча він потребує ремонту.

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Інші авто коштують від 3000 до 8000 доларів. Серед них є тридверні та п'ятидверні хетчбеки Golf, седани Jetta з двома або чотирма дверима. Продаються заряджені Golf GTI та G60, повнопривідні Syncro, дизельні GTD.

[ + – ] Volkswagen Golf GTI

Стан машин різний: одні відреставровані і виглядають ідеально, інші вимагають ремонту. У комплекті з авто йде безліч запчастин до них.

Раніше Фокус розповідав, що Андрій Данилко у Лондоні виставив на аукціон Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі.