Повний комплект: колекціонер зібрав усі можливі версії Volkswagen Golf 2 (фото)
Колекція включає як масові Volkswagen Golf 2 та Jetta, так і рідкісні лімітовані варіанти. Найціннішим є 160-сильний повнопривідний Golf Rallye.
У Карлових Варах (Чехія) виставили на продаж колекцію Volkswagen Golf 2 та у всіх можливих модифікаціях. За два десятки автомобілів просять 2,2 мільйона крон (89 500 доларів). Оголошення про продаж з'явилося на сайті Bаzos.cz.
Чеський колекціонер вирішив зібрати всю родину Volkswagen Golf другого покоління та його версії у кузові седан — Jetta. Масова модель С-класу випускалася протягом 9 років (з 1983 по 1992 роки) та мала безліч різних варіантів.
Власник бажає продати всю колекцію повністю, але готовий розглянути та пропозиції купити кожне авто окремо. Продаються як масові модифікації, і рідкісні лімітовані моделі. Відповідно, і ціни Volkswagen Golf 2 і Jetta суттєво відрізняються.
Найдорожчий Volkswagen Golf — раритетний повнопривідний хетчбек Rallye із 160-сильним компресорним двигуном. Його оцінили у 30 500 доларів, хоча він потребує ремонту.Важливо
Інші авто коштують від 3000 до 8000 доларів. Серед них є тридверні та п'ятидверні хетчбеки Golf, седани Jetta з двома або чотирма дверима. Продаються заряджені Golf GTI та G60, повнопривідні Syncro, дизельні GTD.
Стан машин різний: одні відреставровані і виглядають ідеально, інші вимагають ремонту. У комплекті з авто йде безліч запчастин до них.
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