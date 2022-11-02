Семейный спорткар: как выглядит самый экстремальный Volkswagen Jetta (фото)

Седан Volkswagen Jetta GLI стал ярче на вид и получил прибавку в мощности. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

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На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе презентовали новый Volkswagen Jetta GLI Performance. Популярный семейный седан С-класса превратили в экстремальный спорткар. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

[ + – ] Volkswagen Jetta получил оригинальные 20-дюймовые колеса Фото: Volkswagen

За основу взяли топовую заряженную версию Volkswagen Jetta GLI. Мощность ее 2,0-литрового турбомотора подняли с 230 до 350 л. с. благодаря новому интеркулеру и карбоновому впускному коллектору. Крутящий момент вырос до 530 Нм. За сочный звук отвечает новая выхлопная система.

[ + – ] На крышке багажника появился спойлер Фото: Volkswagen

В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая КПП с усиленным сцеплением. Кроме того, седан получил спортивные пружины подвески и амортизаторы. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 380 мм с шестипоршневыми суппортами.

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Тюнинг Volkswagen Jetta затронул и дизайн авто. Седан занижен, а также получил обвес и спойлер. Кроме того, появились 20-дюймовые литые диски Rotiform GRZ с гоночной резиной. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro Pole Position ABE.

[ + – ] В салоне появились спортивные кресла Recaro Фото: Volkswagen

Конечно, такой Volkswagen Jetta не станет серийным, однако все установленные на авто аксессуары уже в свободной продаже. То есть, владельцы смогут воссоздать заряженный седан.

Ранее Фокус сообщал, что новейший электрокар Volkswagen раскупили на год вперед.