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Авто

Семейный спорткар: как выглядит самый экстремальный Volkswagen Jetta (фото)

Тюнинг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022
Фото: Volkswagen | Мощность турбомотора увеличили до 350 л. с.

Седан Volkswagen Jetta GLI стал ярче на вид и получил прибавку в мощности. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

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На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе презентовали новый Volkswagen Jetta GLI Performance. Популярный семейный седан С-класса превратили в экстремальный спорткар. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Тюнинг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022 Fullscreen
Volkswagen Jetta получил оригинальные 20-дюймовые колеса
Фото: Volkswagen

За основу взяли топовую заряженную версию Volkswagen Jetta GLI. Мощность ее 2,0-литрового турбомотора подняли с 230 до 350 л. с. благодаря новому интеркулеру и карбоновому впускному коллектору. Крутящий момент вырос до 530 Нм. За сочный звук отвечает новая выхлопная система.

Тюнинг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022 Fullscreen
На крышке багажника появился спойлер
Фото: Volkswagen

В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая КПП с усиленным сцеплением. Кроме того, седан получил спортивные пружины подвески и амортизаторы. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 380 мм с шестипоршневыми суппортами.

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Тюнинг Volkswagen Jetta затронул и дизайн авто. Седан занижен, а также получил обвес и спойлер. Кроме того, появились 20-дюймовые литые диски Rotiform GRZ с гоночной резиной. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro Pole Position ABE.

Тюнинг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022 Fullscreen
В салоне появились спортивные кресла Recaro
Фото: Volkswagen

Конечно, такой Volkswagen Jetta не станет серийным, однако все установленные на авто аксессуары уже в свободной продаже. То есть, владельцы смогут воссоздать заряженный седан.

Ранее Фокус сообщал, что новейший электрокар Volkswagen раскупили на год вперед.