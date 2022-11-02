Який вигляд має найекстремальніший Volkswagen Jetta (фото)

Седан Volkswagen Jetta GLI став яскравішим на вигляд і отримав надбавку в потужності. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

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На тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі презентували новий Volkswagen Jetta GLI Performance. Популярний сімейний седан С-класу перетворили на екстремальний спорткар. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

[ + – ] Volkswagen Jetta отримав оригінальні 20-дюймові колеса Фото: Volkswagen

За основу взяли топову заряджену версію Volkswagen Jetta GLI. Потужність її 2,0-літрового турбомотора підняли з 230 до 350 к.с. завдяки новому інтеркулеру та карбоновому впускному колектору. Крутний момент зріс до 530 Нм. За соковитий звук відповідає нова вихлопна система.

[ + – ] На кришці багажника з'явився спойлер Фото: Volkswagen

У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна КПП із посиленим зчепленням. Крім того, седан отримав спортивні пружини підвіски й амортизатори. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 380 мм із шестипоршневими супортами.

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Тюнінг Volkswagen Jetta торкнувся й дизайну авто. Седан занижений, а також отримав обвіс і спойлер. Крім того, з'явилися 20-дюймові диски Rotiform GRZ із гоночною гумою. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro Pole Position ABE.

[ + – ] У салоні з'явилися спортивні крісла Recaro Фото: Volkswagen

Звичайно, такий Volkswagen Jetta не стане серійним, проте всі встановлені на авто аксесуари вже є у вільному продажу. Тобто власники зможуть відтворити заряджуваний седан.

Раніше Фокус повідомляв, що найновіший електрокар Volkswagen розкупили на рік уперед.