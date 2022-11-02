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Який вигляд має найекстремальніший Volkswagen Jetta (фото)

Тюнінг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022
Фото: Volkswagen | Потужність турбомотора збільшили до 350 к.с.

Седан Volkswagen Jetta GLI став яскравішим на вигляд і отримав надбавку в потужності. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

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На тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі презентували новий Volkswagen Jetta GLI Performance. Популярний сімейний седан С-класу перетворили на екстремальний спорткар. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

Тюнінг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022 Fullscreen
Volkswagen Jetta отримав оригінальні 20-дюймові колеса
Фото: Volkswagen

За основу взяли топову заряджену версію Volkswagen Jetta GLI. Потужність її 2,0-літрового турбомотора підняли з 230 до 350 к.с. завдяки новому інтеркулеру та карбоновому впускному колектору. Крутний момент зріс до 530 Нм. За соковитий звук відповідає нова вихлопна система.

Тюнінг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022 Fullscreen
На кришці багажника з'явився спойлер
Фото: Volkswagen

У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна КПП із посиленим зчепленням. Крім того, седан отримав спортивні пружини підвіски й амортизатори. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 380 мм із шестипоршневими супортами.

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Тюнінг Volkswagen Jetta торкнувся й дизайну авто. Седан занижений, а також отримав обвіс і спойлер. Крім того, з'явилися 20-дюймові диски Rotiform GRZ із гоночною гумою. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro Pole Position ABE.

Тюнінг Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta 2022 Fullscreen
У салоні з'явилися спортивні крісла Recaro
Фото: Volkswagen

Звичайно, такий Volkswagen Jetta не стане серійним, проте всі встановлені на авто аксесуари вже є у вільному продажу. Тобто власники зможуть відтворити заряджуваний седан.

Раніше Фокус повідомляв, що найновіший електрокар Volkswagen розкупили на рік уперед.