Новий електромобіль Volkswagen розкупили на рік уперед

Електрокар Volkswagen ID.Buzz поки продається тільки в Європі та доступний лише у 204-сильній версії. В майбутньому палітру моделі розширять і почнуть її продаж за океаном.

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Попит на новий Volkswagen ID.Buzz перевищив очікування. Електричний мінівен у ретро-стилі зібрав вже 20 000 замовлень, тобто на нього доведеться чекати понад рік. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Річ у тому, що за 2022 рік планують випустити 15 000 Volkswagen ID.Buzz, з яких 6000 електрокарів передадуть дилерам як тестові авто, а 9000 — поставлять покупцям.

[ + – ] За 2022 випустять 15 000 ID.Buzz, але лише 9000 з них поставлять покупцям Фото: Volkswagen

Уже з 2023 року обсяги виробництва почнуть поступово збільшуватись і за кілька років доведуть до 130 000 машин на рік. Але й попит має зрости, адже модель вийде на американський ринок.

Крім того, найближчим часом буде розширено палітру Volkswagen ID.Buzz. Зараз доступні лише п'ятимісний мінівен за 64 тис. євро та комерційний фургон за 54 тис. євро. Тепер це найдорожчий електромобіль Volkswagen.

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Обидва вони оснащені 204-сильним мотором та батареєю ємністю 82 кВт∙год. Максимальна швидкість обмежена на 145 км/год, а запас ходу становить 415 км.

З'явиться подовжений семимісний варіант і 300-сильна повнопривідна версія GTX, здатна проїхати близько 500 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує одразу 10 електричних моделей різних класів вартістю від 20 000 євро.