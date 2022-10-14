Нові сімейні електромобілі Volkswagen показали на перших зображеннях
Новий Volkswagen ID.Buzz отримає стандартну та подовжену семимісні версії. Крім того, очікується топовий 300-сильний варіант моделі з повним приводом.
Volkswagen планує розширити лінійку електричного мінівену ID.Buzz. Незабаром з'являться нові версії пасажирських моделей. Їхні фото показали на офіційному сайті німецького бренду.
Першим має з'явитися семимісний мінівен. Нагадаємо, наразі електромобіль Volkswagen ID.Buzz на європейському ринку запропонований у п'ятимісцевій пасажирській версії або як вантажний фургон.
Судячи з фото, семимісний мінівен Volkswagen ID.Buzz запропонують у двох версіях — стандартній та подовженій. В останньому випадку салон буде просторішим, а також встановлять збільшену батарею на 111 кВт∙год — це збільшить запас ходу приблизно до 500 км. До речі, у США електрокар Volkswagen буде доступний лише з трьома рядами сидінь.Важливо
Ще однією модифікацією стане топовий Volkswagen ID.Buzz GTX. Як і кросовер VW ID.5 GTX, він отримає повний привід і два електромотори загальною потужністю 300 к. с. Крім того, мінівену покращать внутрішнє оздоблення.
Точних термінів появи нових Volkswagen ID.Buzz не називають, але відомо, що представити їх мають у найближчі рік-два. Раніше стало відомо, що лінійку моделі поповнить ще й оригінальний пікап.
Також Фокус розповідав про новий Volkswagen Passat B9 — його вперше помітили на дорогах.