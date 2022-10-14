Нові сімейні електромобілі Volkswagen показали на перших зображеннях

Новий Volkswagen ID.Buzz отримає стандартну та подовжену семимісні версії. Крім того, очікується топовий 300-сильний варіант моделі з повним приводом.

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Volkswagen планує розширити лінійку електричного мінівену ID.Buzz. Незабаром з'являться нові версії пасажирських моделей. Їхні фото показали на офіційному сайті німецького бренду.

[ + – ] Семимісний ID.Buzz запропонують у стандартному та подовженому варіантах Фото: Volkswagen

Першим має з'явитися семимісний мінівен. Нагадаємо, наразі електромобіль Volkswagen ID.Buzz на європейському ринку запропонований у п'ятимісцевій пасажирській версії або як вантажний фургон.

[ + – ] Топова версія GTX отримає повний привід Фото: Volkswagen

Судячи з фото, семимісний мінівен Volkswagen ID.Buzz запропонують у двох версіях — стандартній та подовженій. В останньому випадку салон буде просторішим, а також встановлять збільшену батарею на 111 кВт∙год — це збільшить запас ходу приблизно до 500 км. До речі, у США електрокар Volkswagen буде доступний лише з трьома рядами сидінь.

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Ще однією модифікацією стане топовий Volkswagen ID.Buzz GTX. Як і кросовер VW ID.5 GTX, він отримає повний привід і два електромотори загальною потужністю 300 к. с. Крім того, мінівену покращать внутрішнє оздоблення.

[ + – ] Volkswagen ID.Buzz GTX отримає покращену обробку салону Фото: Volkswagen

Точних термінів появи нових Volkswagen ID.Buzz не називають, але відомо, що представити їх мають у найближчі рік-два. Раніше стало відомо, що лінійку моделі поповнить ще й оригінальний пікап.

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