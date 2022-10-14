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Нові сімейні електромобілі Volkswagen показали на перших зображеннях

Volkswagen ID.Buzz, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen, мінівен Volkswagen
Фото: Volkswagen | Лінійку Volkswagen ID.Buzz поповнять нові модифікації

Новий Volkswagen ID.Buzz отримає стандартну та подовжену семимісні версії. Крім того, очікується топовий 300-сильний варіант моделі з повним приводом.

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Volkswagen планує розширити лінійку електричного мінівену ID.Buzz. Незабаром з'являться нові версії пасажирських моделей. Їхні фото показали на офіційному сайті німецького бренду.

Volkswagen ID.Buzz, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen, мінівен Volkswagen Fullscreen
Семимісний ID.Buzz запропонують у стандартному та подовженому варіантах
Фото: Volkswagen

Першим має з'явитися семимісний мінівен. Нагадаємо, наразі електромобіль Volkswagen ID.Buzz на європейському ринку запропонований у п'ятимісцевій пасажирській версії або як вантажний фургон.

Volkswagen ID.Buzz, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen, мінівен Volkswagen Fullscreen
Топова версія GTX отримає повний привід
Фото: Volkswagen

Судячи з фото, семимісний мінівен Volkswagen ID.Buzz запропонують у двох версіях — стандартній та подовженій. В останньому випадку салон буде просторішим, а також встановлять збільшену батарею на 111 кВт∙год — це збільшить запас ходу приблизно до 500 км. До речі, у США електрокар Volkswagen буде доступний лише з трьома рядами сидінь.

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Ще однією модифікацією стане топовий Volkswagen ID.Buzz GTX. Як і кросовер VW ID.5 GTX, він отримає повний привід і два електромотори загальною потужністю 300 к. с. Крім того, мінівену покращать внутрішнє оздоблення.

Volkswagen ID.Buzz, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen, мінівен Volkswagen Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz GTX отримає покращену обробку салону
Фото: Volkswagen

Точних термінів появи нових Volkswagen ID.Buzz не називають, але відомо, що представити їх мають у найближчі рік-два. Раніше стало відомо, що лінійку моделі поповнить ще й оригінальний пікап.

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