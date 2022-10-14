Новые семейные электромобили Volkswagen показали на первых изображениях
Новый Volkswagen ID.Buzz получит стандартную и удлиненную семиместные версии. Кроме того, ожидается топовый 300-сильный вариант модели с полным приводом.
Volkswagen планирует расширить линейку электрического минивэна ID.Buzz. Вскоре появятся новые пассажирские версии модели. Их фото показали на официальном сайте немецкого бренда.
Первым должен появиться семиместный минивэн. Напомним, на данный момент электромобиль Volkswagen ID.Buzz на европейском рынке предложен в пятиместной пассажирской версии или как грузовой фургон.
Судя по фото, семиместный минивэн Volkswagen ID.Buzz предложат в двух версиях – стандартной и удлиненной. В последнем случае салон будет просторнее, а также установят увеличенную батарею на 111 кВт∙ч – это увеличит запас хода до примерно 500 км. К слову, в США электрокар Volkswagen будет доступен только с тремя рядами сидений.Важно
Еще одной модификацией станет топовый Volkswagen ID.Buzz GTX. Как и кроссовер VW ID.5 GTX, он получит полный привод и два электромотора общей мощностью 300 л. с. Кроме того, минивэну улучшат внутреннюю отделку.
Точные сроки появления новых Volkswagen ID.Buzz не называют, но известно, что представить их должны в ближайшие год-два. Ранее стало известно, что линейку модели пополнит еще и оригинальный пикап.
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