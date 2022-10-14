Новые семейные электромобили Volkswagen показали на первых изображениях

Новый Volkswagen ID.Buzz получит стандартную и удлиненную семиместные версии. Кроме того, ожидается топовый 300-сильный вариант модели с полным приводом.

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Volkswagen планирует расширить линейку электрического минивэна ID.Buzz. Вскоре появятся новые пассажирские версии модели. Их фото показали на официальном сайте немецкого бренда.

[ + – ] Семиместный ID.Buzz предложат в стандартном и удлиненном вариантах Фото: Volkswagen

Первым должен появиться семиместный минивэн. Напомним, на данный момент электромобиль Volkswagen ID.Buzz на европейском рынке предложен в пятиместной пассажирской версии или как грузовой фургон.

[ + – ] Топовая версия GTX получит полный привод Фото: Volkswagen

Судя по фото, семиместный минивэн Volkswagen ID.Buzz предложат в двух версиях – стандартной и удлиненной. В последнем случае салон будет просторнее, а также установят увеличенную батарею на 111 кВт∙ч – это увеличит запас хода до примерно 500 км. К слову, в США электрокар Volkswagen будет доступен только с тремя рядами сидений.

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Еще одной модификацией станет топовый Volkswagen ID.Buzz GTX. Как и кроссовер VW ID.5 GTX, он получит полный привод и два электромотора общей мощностью 300 л. с. Кроме того, минивэну улучшат внутреннюю отделку.

[ + – ] Volkswagen ID.Buzz GTX получит улучшенную отделку салона Фото: Volkswagen

Точные сроки появления новых Volkswagen ID.Buzz не называют, но известно, что представить их должны в ближайшие год-два. Ранее стало известно, что линейку модели пополнит еще и оригинальный пикап.

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