Новейший электромобиль Volkswagen раскуплен на год вперед

Электрокар Volkswagen ID.Buzz пока продается только в Европе и доступен исключительно в 204-сильной версии. В будущем палитру модели расширят и начнут ее продажи за океаном.

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Спрос на новый Volkswagen ID.Buzz превысил ожидания. Электрический минивэн в ретро-стиле собрал уже 20 000 заказов, то есть его придется ждать больше года. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Дело в том, что за 2022 год планируют выпустить 15 000 Volkswagen ID.Buzz, из которых 6000 электрокаров передадут дилерам в качестве тестовых авто, а 9000 – поставят покупателям.

[ + – ] За 2022 год выпустят 15 000 ID.Buzz, но лишь 9000 из них поставят покупателям Фото: Volkswagen

Уже с 2023 года объемы производства начнут постепенно увеличивать и за несколько лет доведут до 130 000 машин в год. Но и спрос должен вырасти, ведь модель выйдет на американский рынок.

Кроме того, в ближайшее время расширят палитру Volkswagen ID.Buzz. На данный момент доступны только пятиместный минивэн за 64 тыс. евро и коммерческий фургон за 54 тыс. евро.На данный момент это самый дорогой электромобиль Volkswagen.

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Самым популярным авто в Европе впервые стал электромобиль

Оба они оснащены 204-сильным мотором и батареей емкостью 82 кВт∙ч. Максимальная скорость ограничена на 145 км/ч, а запас хода составляет 415 км.

Позже появятся удлиненный семиместный вариант и 300-сильная полноприводная версия GTX, способная проехать около 500 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит сразу 10 электрических моделей разных классов стоимостью от 20 000 евро.