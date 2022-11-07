Для наших доріг: презентовано найекстремальніший пікап Volkswagen (фото)
Volkswagen Amarok отримав величезні позашляхові шини та багажник на дах. Кліренс пікапа збільшили відразу до 376 мм.
У нового Volkswagen Amarok 2023 з'явився топовий варіант для важкого бездоріжжя. Він надійде у продаж із початку наступного року. Про це повідомляє сайт Motor1.
Екстремальний тюнінг Volkswagen Amarok виконало німецьке ательє Delta4x4. У позашляховій версії пікапа кліренс збільшений відразу на 150 мм — до 376 мм. Також встановлені величезні шини розміром 35x12.5 R20 — їм знадобилися розширювачі арок.
Крім того, з'явилися дуги та захист днища. На даху встановили додаткову світлотехніку та багажник, здатний витримати запасне колесо.
У Delta4x4 допрацьовують лише чотиридверну версію моделі. Втім, відомо, що незабаром пікап Volkswagen Amarok також отримає доступніший двомісний варіант для бізнесу.
Для тюнінгу вибирають виключно варіант пікапа з потужним 3,0-літровим турбодизельним V6 на 250 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привод доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.
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