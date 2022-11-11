Багата комплектація та мотор від General Motors: у Китаї презентували пікап за $8300 (фото)

Недорогий пікап BAW Calorie отримав віртуальну панель приладів, голосове управління мультимедіа та камеру заднього виду. Модель пропонують у стандартній та подовженій версіях.

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У Китаї надійшов у виробництво новий BAW Calorie. Бюджетний рамний пікап надійде у продаж до кінця року за ціною від 60 000 юанів ($8300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Пікап запропонований у двох версіях за довжиною Фото: CarNewsChina

BAW Calorie — доступніший аналог Mitsubishi L200 та Toyota Hilux. У нього лаконічний дизайн з широкою решіткою радіатора і видовженими фарами.

Середньорозмірний пікап BAW Calorie запропонують лише у чотиридверному виконанні, але у двох варіантах за довжиною. Стандартна модель досягає 5270 мм завдовжки, 1900 мм завширшки й 1860 мм заввишки. Подовжений варіант на 250 мм більший — 5520 мм.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Хоча модель дуже дешева, в салоні встановлені два 10,25-дюймові дисплеї — віртуальна панель приладів та тачскрин мультимедіа. У задніх сидінь підіймається подушка, що дозволяє перевозити у салоні вантажі.

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Базова комплектація містить 2 подушки безпеки, підсилювач керма, камеру заднього виду та систему контролю тиску в шинах. У дорожчих версіях є безключовий доступ і навіть голосове керування мультимедійною системою.

[ + – ] Подушки задніх сидінь підіймаються Фото: CarNewsChina

Китайський пікап отримав 2,0-літровий бензиновий двигун розробки Wuling — підрозділ General Motors. Четвірка розвиває 144 к. с. та 200 Н∙м. BAW Calorie задньопривідний та оснащений 5-ступінчастою механічною КПП.

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