General Motors розробили бюджетний вантажний електромобіль за $4 000 (фото)

Компактна електровантажівка Wuling E10 досягає усього 3,3 м завдовжки і важить 620 кг. У неї одномісна кабіна та вантажний відсік на 265 кг поклажі.

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Wuling розширює лінійку недорогих електричних моделей. Цього разу китайський бренд концерну General Motors презентував дуже дешевий комерційний електрокар E10. Він коштуватиме приблизно 30 000 юанів ($4 000). Подробиці авто розкрив сайт Autohome.

[ + – ] Електрокар досягає 3,3 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Новий Wuling E10 — невелика одномісна електровантажівка. Основними його покупцями стануть міські служби доставки. В авто лаконічний дизайн і проста конструкція.

Електромобіль Wuling E10 досягає усього 3 310 мм завдовжки, 1 080 мм завширшки і 1 690 мм заввишки. Він важить лише 620 кг і має вантажопідйомність 265 кг. Для поклажі передбачено 1,6-метровий вантажний відсік.

[ + – ] У салоні місцями відсутня обробка Фото: autohome.com.cn

Салон Wuling E10 — вельми простий, місцями навіть відсутня обробка. Електрокар отримав цифрову панель приладів, а зі зручностей є лише пічка.

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Силовою установкою поділився масовий електромобіль Wuling HongGuang Mini EV. На задній осі встановлений 27-сильний двигун, а акумуляторна батарея ємністю 9 кВт∙год дозволить проїхати 115 км без підзарядки.

[ + – ] Вантажопідйомність авто становить 265 кг Фото: autohome.com.cn

Цікаво, що аналогічні моделі випускають навіть у Німеччині. Німецькі електрокари вже з'явилися в Україні.

Також Фокус повідомляв, що General Motors розпочали виробництво в Узбекистані наступника Chevrolet Lacetti. Він має всі шанси з'явитись в Україні.