General Motors разработали бюджетный грузовой электромобиль за $4000 (фото)

Компактный электрогрузовик Wuling E10 достигает всего 3,3 м в длину и весит 620 кг. У него одноместная кабина и грузовой отсек на 265 кг поклажи.

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Wuling расширяет линейку недорогих электрических моделей. На этот раз китайский бренд концерна General Motors презентовал очень дешевый коммерческий электрокар E10. Он будет стоить около 30 000 юаней ($4000). Подробности авто раскрыл сайт Autohome.

[ + – ] Электрокар достигает 3,3 м в длину Фото: autohome.com.cn

Новый Wuling E10 – небольшой одноместный электрогрузовик. Основными его покупателями станут городские службы доставки. У авто лаконичный дизайн и простая конструкция.

Электромобиль Wuling E10 достигает всего 3310 мм в длину, 1080 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Он весит всего 620 кг и имеет грузоподъемность 265 кг. Для поклажи предусмотрен 1,6-метровый грузовой отсек.

[ + – ] В салоне местами отсутствует отделка Фото: autohome.com.cn

Салон Wuling E10 – весьма простой, местами даже отсутствует отделка. Электрокар получил цифровую панель приборов, а из удобств есть только печка.

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Силовой установкой поделился массовый электромобиль Wuling HongGuang Mini EV. На задней оси установлен 27-сильный мотор, а аккумуляторная батарея емкостью 9 кВт∙ч позволит проехать 115 км без подзарядки.

[ + – ] Грузоподъемность авто составляет 265 кг Фото: autohome.com.cn

Примечательно, что аналогичные модели выпускают даже в Германии. Немецкие электрокары уже появились в Украине.

Также Фокус сообщал, что General Motors начали производство в Узбекистане преемника Chevrolet Lacetti. Он имеет все шансы появиться в Украине.