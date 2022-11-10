Tesla Cybertruck на мінімалках: Geely презентували недорогий електропікап (фото)

Geely Radar RD6 — доступний електричний пікап для любителів активного відпочинку. Топова версія електрокара має запас ходу в 632 км.

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У Китаї представлено новий Radar RD6. Електричний пікап від Geely надходить у продаж за ціною від 178 800 до 268 800 юанів ($24 500 -37 000). Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] У пікапа м'язистий дизайн із розширеними крилами Фото: CarNewsChina

Geely Radar RD6 позиціонують як недорогий пікап для любителів активного відпочинку. Він побудований на новій платформі SEA, яку використовують найдорожчі електромобілі Geely. За габаритами він можна порівняти з Ford Ranger і Toyota Hilux.

[ + – ] Пікап дебютував у 272-сильній версії

Розміри Geely Radar RD6:

Довжина – 5260 мм

Ширина – 1900 мм

Висота – 1830 мм

Колісна база – 3120 мм

[ + – ] Пікап отримав віртуальний щиток приладів, проєкцію на лобове скло та великий сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

Новий Radar RD6 запропонують виключно у чотиридверному виконанні. Пікап має м'язистий дизайн з розширеними колісними арками, високим капотом і масивними бамперами.

Салон Radar RD6 запозичений у кросовера Geely Haoyue. Електричний пікап отримав віртуальну панель приладів, проєкцію на лобове скло та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені високим центральним тунелем.

[ + – ] Передні сидіння розділені високим тунелем Фото: CarNewsChina

Пікап Geely Radar RD6, характеристики

Електромобіль Geely дебютував у 272-сильній задньопривідній версії, здатній розігнатися до 100 км/год за 6 с. Згодом з'явиться повнопривідна модифікація потужністю близько 400 к. с.

[ + – ] Запас ходу пікапа становить від 400 до 632 км. Фото: CarNewsChina

На вибір запропоновано три варіанти батареї:

місткістю 63 кВт∙год – запас ходу 400 км;

місткістю 86 кВт∙год – запас ходу 550 км;

місткістю 100 кВт∙год – запас ходу 632 км;

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Крім того, пікап Geely отримав функцію двонаправленої зарядки, тобто він здатний заряджати різне електроустаткування — у кузові передбачені розетки.

[ + – ] У кузові встановлені розетки для підключення електроприладів Фото: CarNewsChina

У Geely планують розвивати сімейство Radar. Незабаром у цій електричній лінійці з'являться компактніший пікап, позашляховик і квадроцикл.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely виводять на європейський ринок недорогий електрокросовер.