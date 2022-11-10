Tesla Cybertruck на мінімалках: Geely презентували недорогий електропікап (фото)
Geely Radar RD6 — доступний електричний пікап для любителів активного відпочинку. Топова версія електрокара має запас ходу в 632 км.
У Китаї представлено новий Radar RD6. Електричний пікап від Geely надходить у продаж за ціною від 178 800 до 268 800 юанів ($24 500 -37 000). Про це пише сайт CarNewsChina.
Geely Radar RD6 позиціонують як недорогий пікап для любителів активного відпочинку. Він побудований на новій платформі SEA, яку використовують найдорожчі електромобілі Geely. За габаритами він можна порівняти з Ford Ranger і Toyota Hilux.
Розміри Geely Radar RD6:
- Довжина – 5260 мм
- Ширина – 1900 мм
- Висота – 1830 мм
- Колісна база – 3120 мм
Новий Radar RD6 запропонують виключно у чотиридверному виконанні. Пікап має м'язистий дизайн з розширеними колісними арками, високим капотом і масивними бамперами.
Салон Radar RD6 запозичений у кросовера Geely Haoyue. Електричний пікап отримав віртуальну панель приладів, проєкцію на лобове скло та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Передні сидіння розділені високим центральним тунелем.
Пікап Geely Radar RD6, характеристики
Електромобіль Geely дебютував у 272-сильній задньопривідній версії, здатній розігнатися до 100 км/год за 6 с. Згодом з'явиться повнопривідна модифікація потужністю близько 400 к. с.
На вибір запропоновано три варіанти батареї:
- місткістю 63 кВт∙год – запас ходу 400 км;
- місткістю 86 кВт∙год – запас ходу 550 км;
- місткістю 100 кВт∙год – запас ходу 632 км;
Крім того, пікап Geely отримав функцію двонаправленої зарядки, тобто він здатний заряджати різне електроустаткування — у кузові передбачені розетки.
У Geely планують розвивати сімейство Radar. Незабаром у цій електричній лінійці з'являться компактніший пікап, позашляховик і квадроцикл.
Раніше Фокус повідомляв, що Geely виводять на європейський ринок недорогий електрокросовер.