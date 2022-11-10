Tesla Cybertruck на минималках: Geely презентовали недорогой электропикап (фото)

Geely Radar RD6 — доступный электрический пикап для любителей активного отдыха. Топовая версия электрокара обладает запасом хода в 632 км.

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В Китае представлен новый Radar RD6. Электрический пикап от Geely поступает в продажу по цене от 178 800 до 268 800 юаней ($24 500 –37 000). Об этом пишет сайт CarNewsChina.

[ + – ] У пикапа мускулистый дизайн с расширенными крыльями Фото: CarNewsChina

Geely Radar RD6 позиционируют, как недорогой пикап для любителей активного отдыха. Он построен на новой платформе SEA, которую используют самые дорогие электромобили Geely. По габаритам он сопоставим с Ford Ranger и Toyota Hilux.

[ + – ] Пикап дебютировал в 272-сильной версии

Размеры Geely Radar RD6:

Длина – 5260 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1830 мм

Колесная база – 3120 мм

[ + – ] Пикап получил виртуальный щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и большой сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

Новый Radar RD6 предложат исключительно в четырехдверном исполнении. У пикапа мускулистый дизайн с расширенными колесными арками, высоким капотом и массивными бамперами.

Салон Radar RD6 позаимствован у кроссовера Geely Haoyue. Электрический пикап получил виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

[ + – ] Передние сиденья разделены высоким тоннелем Фото: CarNewsChina

Пикап Geely Radar RD6, характеристики

Электромобиль Geely дебютировал в 272-сильной заднеприводной версии, способной разогнаться до 100 км/ч за 6 с. Позже появится полноприводная модификация мощностью около 400 л. с.

[ + – ] Запас хода пикапа составляет от 400 до 632 км Фото: CarNewsChina

На выбор предложены три варианта батареи:

емкостью 63 кВт∙ч – запас хода 400 км;

емкостью 86 кВт∙ч – запас хода 550 км;

емкостью 100 кВт∙ч – запас хода 632 км;

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Кроме того, пикап Geely получил функцию двунаправленной зарядки, то есть он способен запитывать различное электрооборудование – в кузове предусмотрены розетки.

[ + – ] В кузове установлены розетки для подключения электроприборов Фото: CarNewsChina

В Geely планируют развивать семейство Radar. Вскоре в этой электрической линейке появятся более компактный пикап, внедорожник и квадроцикл.

Ранее Фокус сообщал, что Geely выводят на европейский рынок недорогой электрокроссовер.