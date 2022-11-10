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Tesla Cybertruck на минималках: Geely презентовали недорогой электропикап (фото)

Geely Radar RD6, Электромобиль Geely, Radar RD6, пикап Geely, электрический пикап Geely, новый Geely Radar RD6
Фото: CarNewsChina | Пикап является первенцем в новой электрической линейке Radar

Geely Radar RD6 — доступный электрический пикап для любителей активного отдыха. Топовая версия электрокара обладает запасом хода в 632 км.

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В Китае представлен новый Radar RD6. Электрический пикап от Geely поступает в продажу по цене от 178 800 до 268 800 юаней ($24 500 –37 000). Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Geely Radar RD6, Электромобиль Geely, Radar RD6, пикап Geely, электрический пикап Geely, новый Geely Radar RD6 Fullscreen
У пикапа мускулистый дизайн с расширенными крыльями
Фото: CarNewsChina

Geely Radar RD6 позиционируют, как недорогой пикап для любителей активного отдыха. Он построен на новой платформе SEA, которую используют самые дорогие электромобили Geely. По габаритам он сопоставим с Ford Ranger и Toyota Hilux.

Geely Radar RD6, Электромобиль Geely, Radar RD6, пикап Geely, электрический пикап Geely, новый Geely Radar RD6 Fullscreen
Пикап дебютировал в 272-сильной версии

Размеры Geely Radar RD6:

  • Длина – 5260 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Высота – 1830 мм
  • Колесная база – 3120 мм
Geely Radar RD6, Электромобиль Geely, Radar RD6, пикап Geely, электрический пикап Geely, новый Geely Radar RD6 Fullscreen
Пикап получил виртуальный щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и большой сенсорный дисплей
Фото: CarNewsChina

Новый Radar RD6 предложат исключительно в четырехдверном исполнении. У пикапа мускулистый дизайн с расширенными колесными арками, высоким капотом и массивными бамперами.

Салон Radar RD6 позаимствован у кроссовера Geely Haoyue. Электрический пикап получил виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

Geely Radar RD6, Электромобиль Geely, Radar RD6, пикап Geely, электрический пикап Geely, новый Geely Radar RD6 Fullscreen
Передние сиденья разделены высоким тоннелем
Фото: CarNewsChina

Пикап Geely Radar RD6, характеристики

Электромобиль Geely дебютировал в 272-сильной заднеприводной версии, способной разогнаться до 100 км/ч за 6 с. Позже появится полноприводная модификация мощностью около 400 л. с.

Geely Radar RD6, Электромобиль Geely, Radar RD6, пикап Geely, электрический пикап Geely, новый Geely Radar RD6 Fullscreen
Запас хода пикапа составляет от 400 до 632 км
Фото: CarNewsChina

На выбор предложены три варианта батареи:

  • емкостью 63 кВт∙ч – запас хода 400 км;
  • емкостью 86 кВт∙ч – запас хода 550 км;
  • емкостью 100 кВт∙ч – запас хода 632 км;
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Кроме того, пикап Geely получил функцию двунаправленной зарядки, то есть он способен запитывать различное электрооборудование – в кузове предусмотрены розетки.

Geely Radar RD6, Электромобиль Geely, Radar RD6, пикап Geely, электрический пикап Geely, новый Geely Radar RD6 Fullscreen
В кузове установлены розетки для подключения электроприборов
Фото: CarNewsChina

В Geely планируют развивать семейство Radar. Вскоре в этой электрической линейке появятся более компактный пикап, внедорожник и квадроцикл.

Ранее Фокус сообщал, что Geely выводят на европейский рынок недорогой электрокроссовер.