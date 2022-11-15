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Авто

Німці визначили найбільш ненадійні автомобілі сучасності

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Фото: Motor Trend | Експерти зазначають збільшення кількості авто із серйозними несправностями

Рейтинг TÜV Report сформували на основі даних техогляду авто в Німеччині. Найпроблемнішими виявилися моделі бренду Dacia.

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Організація TÜV Sud, що відповідає за техогляд у Німеччині, склала рейтинг надійності авто з пробігом. Раніше були названі найбезпроблемніші моделі, а тепер визначили найбільш ненадійні машини.

Рейтинг TÜV Report складено на основі даних техогляду за 2022 рік. Його в Німеччині пройшли майже 9,5 мільйонів машин. Встановлено, що за останній рік рівень надійності авто знизився і кількість машин із серйозними несправностями зросла із 17,9% до 20,2%.

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Найбільш проблемними назвали моделі Dacia
Фото: Dacia

Найненадійніші авто з пробігом — Dacia. Одразу кілька моделей румунського бренду Renault Group виявилися проблемними.

Найненадійніші авто за даними TÜV Sud

Вік 2-3 роки:

  1. Dacia Duster — 11,6% авто з дефектами.
  2. Dacia Dokker — 10,8%.
  3. Volkswagen Sharan — 9,4%.
  4. Citroen C3 Aircross — 9,4%.
  5. BMW X5/X6 — 8,8%.

Вік 4-5 років:

  1. Dacia Duster — 18% авто з дефектами.
  2. Volkswagen Sharan — 17,1%.
  3. BMW 2 Series Active Tourer — 16,7%.
  4. Seat Alhambra — 16,6%.
  5. Dacia Dokker — 16,1%.
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Вік 6-7 років:

  1. Dacia Duster — 24,4% авто з дефектами.
  2. Dacia Dokker — 24,4%.
  3. BMW 5 Series — 23,8%.
  4. Dacia Logan — 23,5%.
  5. Fiat Punto — 22,5%.

Вік 8-9 років:

  1. Dacia Logan — 32,9% авто з дефектами.
  2. Fiat Punto — 31,1%.
  3. Dacia Duster — 28,4%.
  4. Ford Mondeo — 28%.
  5. Renault Twingo — 27,2%.

Вік 10-11 років:

  1. Renault Clio — 36,4% авто з дефектами.
  2. Renault Twingo — 35,9%.
  3. Dacia Logan — 35,6%.
  4. Dacia Sandero — 35%.
  5. Nissan Juke — 33,8%.

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