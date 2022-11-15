Німці визначили найбільш ненадійні автомобілі сучасності

Рейтинг TÜV Report сформували на основі даних техогляду авто в Німеччині. Найпроблемнішими виявилися моделі бренду Dacia.

Related video

Організація TÜV Sud, що відповідає за техогляд у Німеччині, склала рейтинг надійності авто з пробігом. Раніше були названі найбезпроблемніші моделі, а тепер визначили найбільш ненадійні машини.

Рейтинг TÜV Report складено на основі даних техогляду за 2022 рік. Його в Німеччині пройшли майже 9,5 мільйонів машин. Встановлено, що за останній рік рівень надійності авто знизився і кількість машин із серйозними несправностями зросла із 17,9% до 20,2%.

[ + – ] Найбільш проблемними назвали моделі Dacia Фото: Dacia

Найненадійніші авто з пробігом — Dacia. Одразу кілька моделей румунського бренду Renault Group виявилися проблемними.

Найненадійніші авто за даними TÜV Sud

Вік 2-3 роки:

Dacia Duster — 11,6% авто з дефектами. Dacia Dokker — 10,8%. Volkswagen Sharan — 9,4%. Citroen C3 Aircross — 9,4%. BMW X5/X6 — 8,8%.

Вік 4-5 років:

Dacia Duster — 18% авто з дефектами. Volkswagen Sharan — 17,1%. BMW 2 Series Active Tourer — 16,7%. Seat Alhambra — 16,6%. Dacia Dokker — 16,1%.

Важливо

Багата комплектація та мотор від General Motors: у Китаї презентували пікап за $8300 (фото)

Вік 6-7 років:

Dacia Duster — 24,4% авто з дефектами. Dacia Dokker — 24,4%. BMW 5 Series — 23,8%. Dacia Logan — 23,5%. Fiat Punto — 22,5%.

Вік 8-9 років:

Dacia Logan — 32,9% авто з дефектами. Fiat Punto — 31,1%. Dacia Duster — 28,4%. Ford Mondeo — 28%. Renault Twingo — 27,2%.

Вік 10-11 років:

Renault Clio — 36,4% авто з дефектами. Renault Twingo — 35,9%. Dacia Logan — 35,6%. Dacia Sandero — 35%. Nissan Juke — 33,8%.

Раніше Фокус розповідав про Honda Civic, яка проїхала 400 тис. км за рік без жодної поломки.

Також ми писали про найпопулярніші вживані авто зі США в Україні.