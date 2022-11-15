Німці визначили найбільш ненадійні автомобілі сучасності
Рейтинг TÜV Report сформували на основі даних техогляду авто в Німеччині. Найпроблемнішими виявилися моделі бренду Dacia.
Організація TÜV Sud, що відповідає за техогляд у Німеччині, склала рейтинг надійності авто з пробігом. Раніше були названі найбезпроблемніші моделі, а тепер визначили найбільш ненадійні машини.
Рейтинг TÜV Report складено на основі даних техогляду за 2022 рік. Його в Німеччині пройшли майже 9,5 мільйонів машин. Встановлено, що за останній рік рівень надійності авто знизився і кількість машин із серйозними несправностями зросла із 17,9% до 20,2%.
Найненадійніші авто з пробігом — Dacia. Одразу кілька моделей румунського бренду Renault Group виявилися проблемними.
Найненадійніші авто за даними TÜV Sud
Вік 2-3 роки:
- Dacia Duster — 11,6% авто з дефектами.
- Dacia Dokker — 10,8%.
- Volkswagen Sharan — 9,4%.
- Citroen C3 Aircross — 9,4%.
- BMW X5/X6 — 8,8%.
Вік 4-5 років:
- Dacia Duster — 18% авто з дефектами.
- Volkswagen Sharan — 17,1%.
- BMW 2 Series Active Tourer — 16,7%.
- Seat Alhambra — 16,6%.
- Dacia Dokker — 16,1%.
Вік 6-7 років:
- Dacia Duster — 24,4% авто з дефектами.
- Dacia Dokker — 24,4%.
- BMW 5 Series — 23,8%.
- Dacia Logan — 23,5%.
- Fiat Punto — 22,5%.
Вік 8-9 років:
- Dacia Logan — 32,9% авто з дефектами.
- Fiat Punto — 31,1%.
- Dacia Duster — 28,4%.
- Ford Mondeo — 28%.
- Renault Twingo — 27,2%.
Вік 10-11 років:
- Renault Clio — 36,4% авто з дефектами.
- Renault Twingo — 35,9%.
- Dacia Logan — 35,6%.
- Dacia Sandero — 35%.
- Nissan Juke — 33,8%.
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