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Авто

Названо найпопулярніші вживані авто із США в Україні

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Фото: topgir.com.ua | Українці стали активніше приганяти авто з-за океану

Українці, як і раніше, віддають перевагу недорогим "биткам" із США. Переважна більшість авто з пробігом коштують менше ніж 10 000 доларів.

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Останнім часом в Україні знову зріс попит на авто зі США. За вересень їх пригнали 6862 одиниць. В Інституті дослідження авторинку визначили найпопулярніші машини з Америки.

Як і раніше, українці віддають перевагу недорогим "биткам" із США. Середня ціна авто з Америки у вересні становила $7076, а 71,6% пригнаних машин коштували від 2000 до 10 000 доларів.

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Найпопулярніше авто зі США — Nissan Rogue
Фото: Nissan

Зокрема, пригнали 903 авто вартістю $5000-6000, 887 машин за ціною 4-5 тис. доларів та 799 автомобілів за 6000-7000 доларів.

Лідери симпатій українських автомобілістів залишаються незмінними. Найбільше з Америки ввозять кросовер Nissan Rogue (X-Trail), седани Ford Fusion та Volkswagen Passat.

ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з США в Україні за вересень 2022 року:

  1. Nissan Rogue — 332 шт. (Середня ціна – $7289)
  2. Ford Fusion — 241 шт. ($5333)
  3. Volkswagen Passat — 220 шт., $ 4637
  4. Ford Escape — 202 шт., $ 6322
  5. Jeep Compas — 191 шт., $ 6 692
  6. Volkswagen Tiguan — 190 шт., $ 7024
  7. Volkswagen Jetta — 183 шт., $ 4639
  8. Dodge Journey — 179 $ шт., $ 5 058
  9. Tesla Model 3 — 169 $ шт., $ 21 835
  10. Jeep Cherokee — 167 $ шт., $ 6 902
  11. Audi Q5 — 162 $ шт., $ 9 637
  12. Ford Focus — 154 $ шт., $ 3 325
  13. Mazda CX-5 — 144 $ шт., $ 10 004
  14. Audi A4 — 135 $ шт., $ 5 743
  15. Nissan Leaf — 126 $ шт., $ 7 647

Раніше Фокус писав, що загалом попит на вживані авто в Україні останнім часом знизився.

Також ми розповідали про найпопулярніші вживані авто з Німеччини.