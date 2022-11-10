В Україні знову набирають популярності вживані авто зі США

Останнім часом понад половину вживаних авто в Україну ввозять зі США. Імпортерам вдалося налагодити постачання машин через європейські порти.

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Українці почали активніше ввозити вживані авто зі США. Попит на них різко впав у першій половині 2022 року, проте останнім часом знову почав рости. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

З липня по вересень (після скасування безкоштовного розмитнення) в Україну пригнали 41,2 тис. уживаних авто та 21,2 тис. з них (51,5%) прибули саме через океан. Частка машин з Америки ще ніколи не була такою високою.

[ + – ] Авто зі США доставляють через Європу Фото: autocentre.ua

Уживані авто зі США були дуже популярними на початок повномасштабного російського вторгнення. Після 24 лютого доставляти машини з Америки стало набагато складніше, адже чорноморські порти виявилися заблокованими.

У цій ситуації різко зріс попит на старі авто з Європи — пригнати машину з Польщі, Литви чи Німеччини набагато легше. До того ж у квітні були скасовані всі митні платежі.

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Однак після скасування безкоштовного розмитнення обсяги імпорту авто з пробігом із ЄС знизилися у кілька разів. Тим часом бізнес перебудував логістичні схеми і почав ввезення авто зі США через європейські порти та західні і південні кордони України.

Зі США, як і раніше, ввозять переважно машини після ДТП. Хоча їх доводиться ремонтувати, вони мають переваги. Так звані "битки" з Америки дешевші і є можливість взяти відносно нові авто (віком 2-5 років) за невеликі гроші.

Раніше Фокус розповідав, що попит на авто з пробігом в Україні знизився і в лідери на ринку вийшла нова модель.

Також ми писали, що в Україну ввезли потужний американський електрокар із запасом ходу понад 800 км.