В Украине снова набирают популярность подержанные авто из США

В последнее время больше половины б/у авто в Украину ввозят из США. Импортерам удалось наладить поставки машин через европейские порты.

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Украинцы начали активнее ввозить подержанные авто из США. Спрос на них резко упал в первой половине 2022 года, однако в последнее время снова начал расти. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

С июля по сентябрь (после отмены бесплатной растаможки) в Украину пригнали 41,2 тыс. б/у авто и 21,2 тыс. из них (51,5%) прибыли именно из-за океана. Доля машин из Америки еще никогда не была столь высокой.

[ + – ] Авто из США доставляют через Европу Фото: autocentre.ua

Подержанные авто из США были очень популярными до начала полномасштабного российского вторжения. После 24 февраля доставлять машины из Америки стало гораздо сложнее, ведь черноморские порты оказались заблокированными.

В этой ситуации резко вырос спрос на подержанные авто из Европы – пригнать машину из Польши, Литвы или Германии гораздо легче. К тому же, в апреле были отменены все таможенные платежи.

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Однако после отмены бесплатной растаможки объемы импорта авто с пробегом из ЕС снизились в несколько раз. Тем временем бизнес перестроил логистические схемы и начал ввоз б/у авто из США через европейские порты и западные и южные границы Украины.

Из США по-прежнему ввозят в основном машины после ДТП. Хотя их приходится ремонтировать, они имеют преимущества. Так называемые "битки" из Америки дешевле и есть возможность взять относительно новые авто (возрастом 2-5 лет) за небольшие деньги.

Ранее Фокус расссказывал, что спрос на авто с пробегом в Украине снизился и в лидеры на рынке вышла новая модель.

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