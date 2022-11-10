В Украине снова набирают популярность подержанные авто из США
В последнее время больше половины б/у авто в Украину ввозят из США. Импортерам удалось наладить поставки машин через европейские порты.
Украинцы начали активнее ввозить подержанные авто из США. Спрос на них резко упал в первой половине 2022 года, однако в последнее время снова начал расти. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
С июля по сентябрь (после отмены бесплатной растаможки) в Украину пригнали 41,2 тыс. б/у авто и 21,2 тыс. из них (51,5%) прибыли именно из-за океана. Доля машин из Америки еще никогда не была столь высокой.
Подержанные авто из США были очень популярными до начала полномасштабного российского вторжения. После 24 февраля доставлять машины из Америки стало гораздо сложнее, ведь черноморские порты оказались заблокированными.
В этой ситуации резко вырос спрос на подержанные авто из Европы – пригнать машину из Польши, Литвы или Германии гораздо легче. К тому же, в апреле были отменены все таможенные платежи.Важно
Однако после отмены бесплатной растаможки объемы импорта авто с пробегом из ЕС снизились в несколько раз. Тем временем бизнес перестроил логистические схемы и начал ввоз б/у авто из США через европейские порты и западные и южные границы Украины.
Из США по-прежнему ввозят в основном машины после ДТП. Хотя их приходится ремонтировать, они имеют преимущества. Так называемые "битки" из Америки дешевле и есть возможность взять относительно новые авто (возрастом 2-5 лет) за небольшие деньги.
Ранее Фокус расссказывал, что спрос на авто с пробегом в Украине снизился и в лидеры на рынке вышла новая модель.
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