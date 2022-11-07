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Авто

В Украине падает спрос на б/у авто: какие модели продолжают покупать

Продажи бу авто, б/у авто в Украине, авторынок Украины, самые популярные б/у авто, авто с пробегом
Фото: autoua.net | За октябрь в Украине впервые поставили на учет 15,1 тыс. авто с пробегом

Количество регистраций б/у авто в Украине падает уже несколько месяцев подряд. Тем не менее, машин с пробегом ставят на учет в пять раз больше, чем новых авто.

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За сентябрь в Украине первую регистрацию прошли 15,1 тыс. авто с пробегом. Это на 4% меньше, чем в сентябре и почти в четыре раза меньше, чем за октябрь 2021 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

После отмены бесплатной растаможки в Украине постепенно снижается импорт б/у авто. Вместе с тем, машин с пробегом ставят на учет в пять раз больше, чем новых.

Продажи бу авто, б/у авто в Украине, авторынок Украины, самые популярные б/у авто, авто с пробегом Fullscreen
В лидеры вторичного рынка вышел Renault Megane
Фото: Renault

Пятерка лидеров вторичного рынка остается прежней, однако модели поменялись местами. Первым по результатам октября стал Renault Megane, обогнавший Volkswagen Golf и Passat.

Самые популярные б/у авто в Украине за октябрь 2022 года:

  1. Renault Megane – 945 авто
  2. Volkswagen Golf – 846
  3. Volkswagen Passat – 697
  4. Skoda Octavia – 571
  5. Ford Focus – 403
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Всего с января по сентябрь 2022 года первую регистрацию в Украине прошли 357,6 тыс. подержанных авто. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но в 11,6 раза больше, чем новых машин за нынешний год.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы покупают все больше кроссоверов. Модели повышенной проходимости являются самыми популярными в сегменте новых авто.