В Україні падає попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати

Кількість реєстрацій вживаних авто в Україні знижується вже кілька місяців поспіль. Проте машин з пробігом ставлять на облік у п'ять разів більше, ніж нових авто.

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За вересень в Україні першу реєстрацію пройшли 15,1 тис. авто із пробігом. Це на 4% менше, ніж у вересні та майже вчетверо менше, ніж за жовтень 2021 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Після скасування безплатного розмитнення в Україні поступово знижується імпорт вживаних авто. Водночас машин з пробігом ставлять на облік у п'ять разів більше, ніж нових.

[ + – ] У лідери вторинного ринку вийшов Renault Megane Фото: Renault

П'ятірка лідерів вторинного ринку залишається незмінною, проте моделі помінялися місцями. Першим за результатами жовтня став Renault Megane, який обігнав Volkswagen Golf та Passat.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за жовтень 2022 року:

Renault Megane – 945 авто Volkswagen Golf – 846 Volkswagen Passat – 697 Skoda Octavia – 571 Ford Focus – 403

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Загалом із січня по вересень 2022 року першу реєстрацію в Україні пройшли 357,6 тис. авто. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але в 11,6 раза більше, ніж нових машин за нинішній рік.

Раніше Фокус розповідав, що українці купують дедалі більше кросоверів. Моделі підвищеної прохідності є найпопулярнішими у сегменті нових авто.