В Україні падає попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати
Кількість реєстрацій вживаних авто в Україні знижується вже кілька місяців поспіль. Проте машин з пробігом ставлять на облік у п'ять разів більше, ніж нових авто.
За вересень в Україні першу реєстрацію пройшли 15,1 тис. авто із пробігом. Це на 4% менше, ніж у вересні та майже вчетверо менше, ніж за жовтень 2021 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Після скасування безплатного розмитнення в Україні поступово знижується імпорт вживаних авто. Водночас машин з пробігом ставлять на облік у п'ять разів більше, ніж нових.
П'ятірка лідерів вторинного ринку залишається незмінною, проте моделі помінялися місцями. Першим за результатами жовтня став Renault Megane, який обігнав Volkswagen Golf та Passat.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за жовтень 2022 року:
- Renault Megane – 945 авто
- Volkswagen Golf – 846
- Volkswagen Passat – 697
- Skoda Octavia – 571
- Ford Focus – 403
Загалом із січня по вересень 2022 року першу реєстрацію в Україні пройшли 357,6 тис. авто. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але в 11,6 раза більше, ніж нових машин за нинішній рік.
Раніше Фокус розповідав, що українці купують дедалі більше кросоверів. Моделі підвищеної прохідності є найпопулярнішими у сегменті нових авто.