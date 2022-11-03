Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Названо найпопулярніші авто в Україні: бал правлять бензинові кросовери

Toyota RAV4, продаж авто в Україні, найпопулярніші авто в Україні, авторинок України
Фото: Toyota | Найпопулярнішим авто в Україні є кросовер Toyota RAV4

Найбільший попит на українському ринку мають моделі підвищеної прохідності. Покупці віддають перевагу бензиновим авто, але зростає попит і на електромобілі.

Related video

За жовтень в Україні продано 3,1 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість з них — кросовери та позашляховики. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У десятці моделей-лідерів українського ринку за жовтень переважають моделі підвищеної прохідності. Виняток становлять лише Toyota Camry та Skoda Octavia.

Лідером ринку є Toyota RAV4 — цей кросовер обрали 300 українців. На друге місце піднявся новий Kia Sportage (249 автомобілів), а третім став Renault Duster (206 шт.).

Toyota RAV4, продаж авто в Україні, найпопулярніші авто в Україні, авторинок України Fullscreen
До ТОП 10 лідерів потрапив електромобіль Volkswagen ID.4
Фото: Volkswagen

Замикають ТОП 5 Toyota Land Cruiser Prado (158 авто) та Skoda Kodiaq (130 шт.). Досить несподівано до десятки найкращих потрапив електромобіль Volkswagen ID.4.

Найпопулярніші автомобілі в Україні за жовтень 2022 року:

  1. Toyota RAV4 — 300 проданих авто.
  2. Kia Sportage — 249.
  3. Renault Duster — 206.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 158.
  5. Skoda Kodiaq — 130.
  6. Volkswagen ID.4 — 109.
  7. Hyundai Tucson — 102.
  8. Mercedes-Benz GLE та Toyota Camry — по 70.
  9. Skoda Karoq — 67.
  10. BMW X5 та Skoda Octavia — по 65.
Важливо
Запас ходу 830 км та 2,5 с до сотні: в Україні з'явився неймовірний електрокар Lucid (фото)
Запас ходу 830 км та 2,5 с до сотні: в Україні з'явився неймовірний електрокар Lucid (фото)

Крім того, стало відомо, яким двигунам віддають перевагу українські автомобілісти. Понад половина проданих авто — як і раніше, бензинові.

Які двигуни авто вибирають українці:

  • бензинові — 57% (найпопулярніша бензинова модель — Kia Sportage);
  • дизельні — 19% (найпопулярніша дизельна модель — Renault Duster);
  • гібриди — 13% (найпопулярніша гібридна модель — Toyota RAV4);
  • електромобілі — 10% (найпопулярніша електрична модель — Volkswagen ID.4);
  • ГБО — 1% (найпопулярніша модель — Renault Duster)

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні. Лідирують німецькі моделі.

Також ми писали, що кросовер Renault Duster на російському ринку зараз удвічі дорожчий, ніж в Україні.