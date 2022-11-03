Названо найпопулярніші авто в Україні: бал правлять бензинові кросовери
Найбільший попит на українському ринку мають моделі підвищеної прохідності. Покупці віддають перевагу бензиновим авто, але зростає попит і на електромобілі.
За жовтень в Україні продано 3,1 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість з них — кросовери та позашляховики. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У десятці моделей-лідерів українського ринку за жовтень переважають моделі підвищеної прохідності. Виняток становлять лише Toyota Camry та Skoda Octavia.
Лідером ринку є Toyota RAV4 — цей кросовер обрали 300 українців. На друге місце піднявся новий Kia Sportage (249 автомобілів), а третім став Renault Duster (206 шт.).
Замикають ТОП 5 Toyota Land Cruiser Prado (158 авто) та Skoda Kodiaq (130 шт.). Досить несподівано до десятки найкращих потрапив електромобіль Volkswagen ID.4.
Найпопулярніші автомобілі в Україні за жовтень 2022 року:
- Toyota RAV4 — 300 проданих авто.
- Kia Sportage — 249.
- Renault Duster — 206.
- Toyota Land Cruiser Prado — 158.
- Skoda Kodiaq — 130.
- Volkswagen ID.4 — 109.
- Hyundai Tucson — 102.
- Mercedes-Benz GLE та Toyota Camry — по 70.
- Skoda Karoq — 67.
- BMW X5 та Skoda Octavia — по 65.
Крім того, стало відомо, яким двигунам віддають перевагу українські автомобілісти. Понад половина проданих авто — як і раніше, бензинові.
Які двигуни авто вибирають українці:
- бензинові — 57% (найпопулярніша бензинова модель — Kia Sportage);
- дизельні — 19% (найпопулярніша дизельна модель — Renault Duster);
- гібриди — 13% (найпопулярніша гібридна модель — Toyota RAV4);
- електромобілі — 10% (найпопулярніша електрична модель — Volkswagen ID.4);
- ГБО — 1% (найпопулярніша модель — Renault Duster)
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні. Лідирують німецькі моделі.
Також ми писали, що кросовер Renault Duster на російському ринку зараз удвічі дорожчий, ніж в Україні.