Названо найпопулярніші авто в Україні: бал правлять бензинові кросовери

Найбільший попит на українському ринку мають моделі підвищеної прохідності. Покупці віддають перевагу бензиновим авто, але зростає попит і на електромобілі.

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За жовтень в Україні продано 3,1 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість з них — кросовери та позашляховики. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У десятці моделей-лідерів українського ринку за жовтень переважають моделі підвищеної прохідності. Виняток становлять лише Toyota Camry та Skoda Octavia.

Лідером ринку є Toyota RAV4 — цей кросовер обрали 300 українців. На друге місце піднявся новий Kia Sportage (249 автомобілів), а третім став Renault Duster (206 шт.).

[ + – ] До ТОП 10 лідерів потрапив електромобіль Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Замикають ТОП 5 Toyota Land Cruiser Prado (158 авто) та Skoda Kodiaq (130 шт.). Досить несподівано до десятки найкращих потрапив електромобіль Volkswagen ID.4.

Найпопулярніші автомобілі в Україні за жовтень 2022 року:

Toyota RAV4 — 300 проданих авто. Kia Sportage — 249. Renault Duster — 206. Toyota Land Cruiser Prado — 158. Skoda Kodiaq — 130. Volkswagen ID.4 — 109. Hyundai Tucson — 102. Mercedes-Benz GLE та Toyota Camry — по 70. Skoda Karoq — 67. BMW X5 та Skoda Octavia — по 65.

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Крім того, стало відомо, яким двигунам віддають перевагу українські автомобілісти. Понад половина проданих авто — як і раніше, бензинові.

Які двигуни авто вибирають українці:

бензинові — 57% (найпопулярніша бензинова модель — Kia Sportage);

дизельні — 19% (найпопулярніша дизельна модель — Renault Duster);

гібриди — 13% (найпопулярніша гібридна модель — Toyota RAV4);

електромобілі — 10% (найпопулярніша електрична модель — Volkswagen ID.4);

ГБО — 1% (найпопулярніша модель — Renault Duster)

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні. Лідирують німецькі моделі.

Також ми писали, що кросовер Renault Duster на російському ринку зараз удвічі дорожчий, ніж в Україні.