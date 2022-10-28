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Авто

Назвали найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік

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Фото: autocentre.ua | В Україні за 2022 рік продали та перепродали майже 780 тисяч авто з пробігом

Українці віддають перевагу вживаним автомобілям німецьких брендів. Кросовери користуються меншим попитом, ніж седани та універсали.

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Якщо продажі нових авто в Україні під час війни різко обвалилися, то у вживаному сегменті ситуація набагато краща. За 9 місяців 2022 року реєстрацію чи перереєстрацію пройшли майже 780 тисяч авто із пробігом. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

З цієї кількості 334 тис. авто пригнано з-за кордону та вперше поставлено на облік в Україні, а 445 тис. – внутрішні перепродажі авто. Відновленню ринку сприяло введення безкоштовного розмитнення з квітня до червня. Фактично ринок повернувся до показників 2021 року.

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Volkswagen Passat — найпопулярніше вживане авто в Україні
Фото: Volkswagen

Найбільшим попитом користуються авто з Німеччини і особливо Volkswagen. Моделі цієї марки в лідерах серед пригнаних та перепроданих.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік:

  1. Volkswagen Passat
  2. Skoda Octavia
  3. Volkswagen Golf
  4. Daewoo Lanos
  5. Renault Megane

Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну:

  1. Volkswagen Passat
  2. Volkswagen Golf
  3. Skoda Octavia
  4. Renault Megane
  5. Renault Scenic
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Вживані кросовери в Україні не такі популярні, як нові, але попит на них зростає. У цьому сегменті лідирують німецькі та японські моделі.

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У сегменті кросоверів лідирує BMW X5
Фото: BMW

Найпопулярніші кросовери в Україні за 2022 рік.

  1. BMW X5
  2. Toyota RAV4
  3. Mitsubishi Outlander
  4. Hyundai Tucson
  5. Volkswagen Touareg
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Nissan Qashqai
Фото: Nissan

ТОП 5 популярних свіжопригнаних кросоверів:

  1. Nissan Qashqai
  2. BMW X5
  3. Volkswagen Tiguan
  4. Volkswagen Touareg
  5. Hyundai Santa Fe

Раніше Фокус повідомляв, що український ринок повертається бренд Geely. Він представить нову лінійку кросоверів.