Назвали найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік
Українці віддають перевагу вживаним автомобілям німецьких брендів. Кросовери користуються меншим попитом, ніж седани та універсали.
Якщо продажі нових авто в Україні під час війни різко обвалилися, то у вживаному сегменті ситуація набагато краща. За 9 місяців 2022 року реєстрацію чи перереєстрацію пройшли майже 780 тисяч авто із пробігом. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група AutoConsulting.
З цієї кількості 334 тис. авто пригнано з-за кордону та вперше поставлено на облік в Україні, а 445 тис. – внутрішні перепродажі авто. Відновленню ринку сприяло введення безкоштовного розмитнення з квітня до червня. Фактично ринок повернувся до показників 2021 року.
Найбільшим попитом користуються авто з Німеччини і особливо Volkswagen. Моделі цієї марки в лідерах серед пригнаних та перепроданих.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік:
- Volkswagen Passat
- Skoda Octavia
- Volkswagen Golf
- Daewoo Lanos
- Renault Megane
Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну:
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Golf
- Skoda Octavia
- Renault Megane
- Renault Scenic
Вживані кросовери в Україні не такі популярні, як нові, але попит на них зростає. У цьому сегменті лідирують німецькі та японські моделі.
Найпопулярніші кросовери в Україні за 2022 рік.
- BMW X5
- Toyota RAV4
- Mitsubishi Outlander
- Hyundai Tucson
- Volkswagen Touareg
ТОП 5 популярних свіжопригнаних кросоверів:
- Nissan Qashqai
- BMW X5
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Hyundai Santa Fe
Раніше Фокус повідомляв, що український ринок повертається бренд Geely. Він представить нову лінійку кросоверів.