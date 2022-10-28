Назвали найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік

Українці віддають перевагу вживаним автомобілям німецьких брендів. Кросовери користуються меншим попитом, ніж седани та універсали.

Related video

Якщо продажі нових авто в Україні під час війни різко обвалилися, то у вживаному сегменті ситуація набагато краща. За 9 місяців 2022 року реєстрацію чи перереєстрацію пройшли майже 780 тисяч авто із пробігом. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

З цієї кількості 334 тис. авто пригнано з-за кордону та вперше поставлено на облік в Україні, а 445 тис. – внутрішні перепродажі авто. Відновленню ринку сприяло введення безкоштовного розмитнення з квітня до червня. Фактично ринок повернувся до показників 2021 року.

[ + – ] Volkswagen Passat — найпопулярніше вживане авто в Україні Фото: Volkswagen

Найбільшим попитом користуються авто з Німеччини і особливо Volkswagen. Моделі цієї марки в лідерах серед пригнаних та перепроданих.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік:

Volkswagen Passat Skoda Octavia Volkswagen Golf Daewoo Lanos Renault Megane

Які вживані авто найчастіше приганяють в Україну:

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia Renault Megane Renault Scenic

Важливо

Продажі електрокарів в Україні б'ють рекорди під час війни: ТОП 5 найпопулярніших моделей

Вживані кросовери в Україні не такі популярні, як нові, але попит на них зростає. У цьому сегменті лідирують німецькі та японські моделі.

[ + – ] У сегменті кросоверів лідирує BMW X5 Фото: BMW

Найпопулярніші кросовери в Україні за 2022 рік.

BMW X5 Toyota RAV4 Mitsubishi Outlander Hyundai Tucson Volkswagen Touareg

[ + – ] Nissan Qashqai Фото: Nissan

ТОП 5 популярних свіжопригнаних кросоверів:

Nissan Qashqai BMW X5 Volkswagen Tiguan Volkswagen Touareg Hyundai Santa Fe

Раніше Фокус повідомляв, що український ринок повертається бренд Geely. Він представить нову лінійку кросоверів.