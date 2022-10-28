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Авто

Названы самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год

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Фото: autocentre.ua | В Украине за 2022 год продали и перепродали почти 780 тысяч авто с пробегом

Украинцы предпочитают подержанные автомобили немецких брендов. Кроссоверы пользуются меньшим спросом, чем седаны и универсалы.

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Если продажи новых авто в Украине во время войны резко обвалились, то в подержанном сегменте ситуация гораздо лучше. За 9 месяцев 2022 года регистрацию или перерегистрацию прошли почти 780 тысяч авто с пробегом. Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Из этого количества 334 тыс. авто пригнаны из-за рубежа и впервые поставлены на учет в Украине, а 445 тыс. – внутренние перепродажи авто. Восстановлению рынка поспособствовало введение бесплатной растаможки с апреля по июнь. Фактически рынок верулся к показателям 2021 года.

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Volkswagen Passat — самое популярное б/у авто в Украине
Фото: Volkswagen

Наибольшим спросом пользуются б/у авто из Германии и особенно Volkswagen. Модели этой марки в лидерах среди пригнанных и перепроданных.

Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год:

  1. Volkswagen Passat
  2. Skoda Octavia
  3. Volkswagen Golf
  4. Daewoo Lanos
  5. Renault Megane

Какие б/у авто чаще всего пригоняют в Украину:

  1. Volkswagen Passat
  2. Volkswagen Golf
  3. Skoda Octavia
  4. Renault Megane
  5. Renault Scenic
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Подержанные кроссоверы в Украине не столь популярны, как новые, но спрос на них растет. В этом сегменте лидируют немецкие и японские модели.

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В сегменте подержанных кроссоверов лидирует BMW X5
Фото: BMW

Самые популярные б/у кроссоверы в Украине за 2022 год:

  1. BMW X5
  2. Toyota RAV4
  3. Mitsubishi Outlander
  4. Hyundai Tucson
  5. Volkswagen Touareg
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Nissan Qashqai
Фото: Nissan

ТОП-5 популярных свежепригнанных кроссоверов:

  1. Nissan Qashqai
  2. BMW X5
  3. Volkswagen Tiguan
  4. Volkswagen Touareg
  5. Hyundai Santa Fe

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок возвращается бренд Geely. Он представит новую линейку кроссоверов.