Названы самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год
Украинцы предпочитают подержанные автомобили немецких брендов. Кроссоверы пользуются меньшим спросом, чем седаны и универсалы.
Если продажи новых авто в Украине во время войны резко обвалились, то в подержанном сегменте ситуация гораздо лучше. За 9 месяцев 2022 года регистрацию или перерегистрацию прошли почти 780 тысяч авто с пробегом. Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.
Из этого количества 334 тыс. авто пригнаны из-за рубежа и впервые поставлены на учет в Украине, а 445 тыс. – внутренние перепродажи авто. Восстановлению рынка поспособствовало введение бесплатной растаможки с апреля по июнь. Фактически рынок верулся к показателям 2021 года.
Наибольшим спросом пользуются б/у авто из Германии и особенно Volkswagen. Модели этой марки в лидерах среди пригнанных и перепроданных.
Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год:
- Volkswagen Passat
- Skoda Octavia
- Volkswagen Golf
- Daewoo Lanos
- Renault Megane
Какие б/у авто чаще всего пригоняют в Украину:
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Golf
- Skoda Octavia
- Renault Megane
- Renault Scenic
Подержанные кроссоверы в Украине не столь популярны, как новые, но спрос на них растет. В этом сегменте лидируют немецкие и японские модели.
Самые популярные б/у кроссоверы в Украине за 2022 год:
- BMW X5
- Toyota RAV4
- Mitsubishi Outlander
- Hyundai Tucson
- Volkswagen Touareg
ТОП-5 популярных свежепригнанных кроссоверов:
- Nissan Qashqai
- BMW X5
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Hyundai Santa Fe
Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок возвращается бренд Geely. Он представит новую линейку кроссоверов.