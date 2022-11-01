Новий Renault Duster на російському ринку став удвічі дорожчим, ніж в Україні

У російських автосалонах останні кросовери Renault Duster розпродують за 42-48 тисяч доларів. Автомобілів практично не залишилося в наявності, адже їхнє виробництво у РФ зупинили ще навесні.

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Ціни на нові автомобілі в РФ не перестають дивувати. Бюджетний кросовер Renault Duster за 2022 рік подорожчав удвічі і тепер коштує понад 40 000 доларів. Про це повідомляє сайт Quto.ru.

Журналісти відвідали кілька автосалонів, які продають Renault Duster. З'ясувалося, що кросоверів мало залишилося, а ті, що є, різні дилери просять від 2,6 до 3 мільйонів рублів ($42 100 – 48 700). За ці гроші в інших країнах можна придбати Toyota Land Cruiser Prado або Mazda CX-9.

[ + – ] Виробництво Renault Duster у РФ звернули навесні Фото: Renault

Слід зазначити, що за такі гроші пропонують провідну версію моделі з 1,3-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором, варіатором та повним приводом. Однак ще на початку нинішнього року вона коштувала трохи більше ніж 20 000 доларів.

Для довідки: провідного Renault Duster в Україні оцінено у $21 160. Саме така ціна вказана за повнопривідний варіант Zen на офіційному сайті українського представництва марки.

Більше доступних комплектацій Renault Duster 2022 у російських дилерів у продажу немає. Власне розпродаються останні авто зі складів.

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Як відомо, кросовери Renault Duster випускалися на заводі у Москві, проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну їхня збірка припинилася. Потім Renault продали усі свої російські активи за символічну суму.

Це зовсім не перший випадок, коли через дефіцит ціна авто у РФ злітає в кілька разів. Наприклад, новий Kia Sportage 2022 або Skoda Kodiaq на російському ринку продають за ціною Porsche Cayenne. Навіть Lada Vesta зараз коштує близько 40 000 доларів.

Також Фокус розповідав, що в умовах дефіциту авто у Росію планують налагодити імпорт незвичайних машин з Уганди.