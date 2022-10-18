На зміну Toyota та Volkswagen: Росія імпортуватиме автомобілі з Уганди (фото)

В РФ планують постачати автомобілі марки Kiira. Африканська компанія з 2011 року випускає прості за конструкцією, але дуже недешеві гібриди й електромобілі.

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Російські дилери шукають альтернативу моделям провідних світових автовиробників, які покинули ринок РФ. Йдеться не лише про авто з Китаю чи Ірану, а й про машини африканського виробництва. Про це повідомляє агентство "РИА-Новости".

[ + – ] Kiira EV вважається першим африканським електромобілем

Якщо точніше, то йдеться про авто з Уганди. Посол цієї країни в РФ Мозес Кізіге заявив, що найближчим часом на російський ринок вийдуть моделі місцевого бренду Kiira. Таке рішення ухвалено у відповідь на будівництво в Уганді підприємства зі збирання вантажівок КаМАЗ із російських машинокомплектів.

[ + – ] Kiira EV Smack оснащений гібридною установкою

Автомобілі Kiira з Уганди — особливості та характеристики

Компанія Kiira заснована в Уганді в 2007 році групою студентів, а через чотири роки вона випустила перший африканський електромобіль з лаконічною назвою EV. Двомісний хетчбек із пластиковим кузовом сягає всього 3 м у довжину.

[ + – ] Купе Kiira EVS

Електрокар Kiira EV оснащений невеликим 26-сильним двигуном і невеликою літій-іонною батареєю. Він розганяється до 100 км/год, а його запас ходу становить 80 км. Враховуючи характеристики, авто недешеве — коштує приблизно 20 000 доларів.

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Потім також з'явилася чотиримісна модель Kiira EV Smack за $31 000. Хетчбек пропонують зі 107-сильною гібридною установкою і здатний проїхати 32 км на електротязі та розвинути 140 км/год. На його базі також презентували бензинове купе EVS з 2,0-літровим двигуном — його продаватимуть за 35 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що кросовер Skoda Kodiaq на російському ринку вдвічі дорожчий за Україну — його ціна сягає 80 000 доларів.