Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На смену Toyota и Volkswagen: Россия будет импортировать автомобили из Уганды (фото)

Kiira EV Smack, Kiira EV, Kiira EVS, африканский электромобиль, электромобиль Kiira, авто из Уганды, автомобили Kiira
В Уганде уже 10 лет выпускают автомобили марки Kiira

В РФ планируют поставлять автомобили марки Kiira. Африканская компания с 2011 года выпускает простые по конструкции, но весьма недешевые гибриды и электромобили.

Related video

Российские дилеры ищут альтернативу моделям ведущих мировых автопроизводителей, покинувшим рынок РФ. Речь идет не только об авто из Китая или Ирана, но и о машинах африканского производства. Об этом сообщает агентство "РИА-Новости".

Kiira EV Smack, Kiira EV, Kiira EVS, африканский электромобиль, электромобиль Kiira, авто из Уганды, автомобили Kiira Fullscreen
Kiira EV считается первым африканским электромобилем

Если точнее, то речь идет об авто из Уганды. Посол этой страны в РФ Мозес Кизиге заявил, что ближайшем в будущем на российский рынок выйдут модели местного бренда Kiira. Такое решение принято в ответ на строительстве в Уганде предприятия по сборке грузовиков КаМАЗ из российских машинокомплектов.

Kiira EV Smack, Kiira EV, Kiira EVS, африканский электромобиль, электромобиль Kiira, авто из Уганды, автомобили Kiira Fullscreen
Kiira EV Smack оснащен гибридной установкой

Автомобили Kiira из Уганды — особенности и характеристики

Компания Kiira основана в Уганде в 2007 году группой студентов, а четыре года спустя она выпустила первый африканский электромобиль с лаконичным названием EV. Двухместный хэтчбек с пластиковым кузовом достигает всего 3 м в длину.

Kiira EV Smack, Kiira EV, Kiira EVS, африканский электромобиль, электромобиль Kiira, авто из Уганды, автомобили Kiira Fullscreen
Купе Kiira EVS

Электрокар Kiira EV оснащен небольшим 26-сильным мотором и небольшой литий-ионной батареей. Он разгоняется до 100 км/ч, а его запас хода составляет 80 км. Учитывая характеристика, авто недешевое — стоит около 20 000 долларов.

Важно
Для наших дорог: украинцы выполнили впечатляющий тюнинг новейшего Ford Bronco (фото)
Для наших дорог: украинцы выполнили впечатляющий тюнинг новейшего Ford Bronco (фото)

Затем также появилась четырехдверная модель Kiira EV Smack за $31 000. Хэтчбэк предлагают со 107-сильной гибридной установкой и он способен проехать 32 км на электротяге и развить 140 км/ч. На его базе также презентовали бензиновое купе EVS с 2,0-литровым двигателем — его будут продавать за 35 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Skoda Kodiaq на российском рынке вдвое дороже, чем в Украине — его цена доходит до 80 000 долларов.