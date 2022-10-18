На смену Toyota и Volkswagen: Россия будет импортировать автомобили из Уганды (фото)

В РФ планируют поставлять автомобили марки Kiira. Африканская компания с 2011 года выпускает простые по конструкции, но весьма недешевые гибриды и электромобили.

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Российские дилеры ищут альтернативу моделям ведущих мировых автопроизводителей, покинувшим рынок РФ. Речь идет не только об авто из Китая или Ирана, но и о машинах африканского производства. Об этом сообщает агентство "РИА-Новости".

[ + – ] Kiira EV считается первым африканским электромобилем

Если точнее, то речь идет об авто из Уганды. Посол этой страны в РФ Мозес Кизиге заявил, что ближайшем в будущем на российский рынок выйдут модели местного бренда Kiira. Такое решение принято в ответ на строительстве в Уганде предприятия по сборке грузовиков КаМАЗ из российских машинокомплектов.

[ + – ] Kiira EV Smack оснащен гибридной установкой

Автомобили Kiira из Уганды — особенности и характеристики

Компания Kiira основана в Уганде в 2007 году группой студентов, а четыре года спустя она выпустила первый африканский электромобиль с лаконичным названием EV. Двухместный хэтчбек с пластиковым кузовом достигает всего 3 м в длину.

[ + – ] Купе Kiira EVS

Электрокар Kiira EV оснащен небольшим 26-сильным мотором и небольшой литий-ионной батареей. Он разгоняется до 100 км/ч, а его запас хода составляет 80 км. Учитывая характеристика, авто недешевое — стоит около 20 000 долларов.

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Затем также появилась четырехдверная модель Kiira EV Smack за $31 000. Хэтчбэк предлагают со 107-сильной гибридной установкой и он способен проехать 32 км на электротяге и развить 140 км/ч. На его базе также презентовали бензиновое купе EVS с 2,0-литровым двигателем — его будут продавать за 35 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Skoda Kodiaq на российском рынке вдвое дороже, чем в Украине — его цена доходит до 80 000 долларов.