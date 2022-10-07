"Санкционные" цены: кроссовер Skoda Kodiaq в РФ продают по цене Porsche Cayenne

Новые Skoda Kodiaq и Karoq в РФ вдвое дороже, чем в Украине. Кроссоверы стали дефицитом, ведь их запасы на складах российских дилеров фактически подошли к концу.

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Цены на авто в России продолжают шокировать. Некоторые модели на российском рынке в 2-3 раза дороже, чем в других странах. Например, семейный кроссовер Skoda Kodiaq там стоит 4,8 млн. рублей или 80 000 долларов – на уровне Porsche Cayenne и BMW X5. Об этом сообщает rg.ru.

По такой цене Skoda Kodiaq 2022 продают в одном из московских автосалонов. Причем, за эти деньги предлагают авто в начальной версии Ambition и с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Оснащение включает двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, датчики света и дождя. Для сравнения: купить Skoda Kodiaq в Украине в такой же версии можно за $39 200.

[ + – ] Цена Skoda в РФ за 2022 год выросла в два раза Фото: rg.ru

Другие модели Skoda также ощутимо подорожали. Так, кроссовер Skoda Karoq с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и на переднем приводе стоит 56 200 долларов (3,4 млн рублей) тогда, как в Украине — $28 300. А базовая Skoda Octavia 2022 с 1,6-литровым 110-сильным мотором оценена в $46 300.

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В автосалоне объясняют высокие цены дефицитом авто — этих Skoda на складах остались единицы. Российский завод концерна Volkswagen прекратил работу и закрылся, а импорт в условиях санкций невозможен.

Это не единственный подобный случай. Например, новая Kia Sportage 2022 в России в три раза дороже, чем в Украине.

Также Фокус рассказывал, что санкции заставили "АвтоВАЗ" прекратить производство самой странной модели Lada.