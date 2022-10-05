Санкции заставили "АвтоВАЗ" снять с производства самую нестандартную модель

В условиях санкций "АвтоВАЗу" приходится сокращать модельный ряд. Компания отказалась от выпуска внедорожного седана Lada Vesta Cross.

Related video

Lada Vesta Cross больше не будут выпускать. "АвтоВАЗ" решил отказаться от нестандартного седана повышенной проходимости. Об этом сообщает сайт Лада.Онлайн.

Информацию про седан Lada Vesta Cross уже убрали с сайта "АвтоВАЗа". На данный момент ни одна из версий Vesta не выпускается и их сборку смогут возобновить не ранее весны 2023 года, однако внедорожный седан возвращать на конвейер не планируют.

[ + – ] Lada Vesta Cross отличается внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом Фото: АВТОВАЗ

Причиной такого решения является низкий спрос на модель. Lada Vesta Cross никогда не пользовалась большой популярностью из-за довольно высокой стоимости.

Сейчас в условиях санкций и дефицита авто цена Lada Vesta 2022 серьезно выросла и порой эта модель дороже, чем Toyota Camry и RAV4. В такой ситуации довольно странная и недешевая версия Cross вряд ли будет рентабельной.

Важно

Названы самые популярные автомобили в мире за 2022 год

Напомним, что Lada Vesta Cross выпускали с 2018 года. Он стандартного седана версия отличается увеличенным до 203 мм клиренсом, 17-дюймовыми дисками и пластиковым защитным обвесом.

Это уже не первая модель, ликвидированная "АвтоВАЗом" за последнее время. Ранее с производства сняли кроссовер Lada XRay.

Также Фокус сообщал, что автом РФ откатился на 50 лет назад — объемы производства упали на 70%.