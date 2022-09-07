Санкции против РФ заставили "АвтоВАЗ" отказаться от своего единственного кроссовера

Кроссовер Lada XRay построен на платформе Renault B0 и доля импортных комплектующих в его конструкции достигает 40%. Модель прекратили выпускать еще весной.

"АвтоВАЗ" больше не будет выпускать Lada XRay. Руководство предприятия признало, что возобновить производство единственного кроссовера Lada невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель компании Максим Соколов на восточном экономическом форуме заявил, что модель не вернут на конвейер. Такое решение он объяснил, что в условиях санкций заблокированы поставки большого количества комплектующих для этой модели.

[ + – ] Сборку Lada XRay прекратили нынешней весной Фото: АВТОВАЗ

Кроссовер Lada XRay прекратили выпускать еще весной – после введения санкций против РФ. Информация об отказе от модели циркулировала давно, однако в "АвтоВАЗе" длительное время опровергали ее и заверяли, что производство Lada XRay возобновят в 2023 году.

В конструкции Lada XRay доля импортных компонентов достигает 40%. Кроссовер ВАЗ построен на платформе Renault B0, а потому упростить его, сняв подушки безопасности и ABS по примеру Lada Granta, попросту невозможно.

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Напомним, кроссовер Lada XRay представили в 2015 году. Модель оснащали бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (106 и 113 л. с.) и 1,8 л (122 л. с.). XRay не пользовался большим спросом: в 2021 продали 22 107 авто, а лучший результат он продемонстрировал в 2018 году – 34 807 шт.

Ранее в "АвтоВАЗе" также заявили, что выпуск Lada Vesta не смогут возобновить в нынешнем году по причине нехватки комплектующих и переноса производства из Ижевска в Тольятти.

Также Фокус писал, что цена Lada Vesta за 2022 год выросла в три раза и достигла 38 тысяч долларов.