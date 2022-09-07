Санкції проти РФ змусили "АвтоВАЗ" відмовитись від свого єдиного кросовера

Кросовер Lada XRay побудований на платформі Renault B0 і частка імпортних деталей для комплектування у його конструкції сягає 40%. Модель припинили випускати ще навесні.

"АвтоВАЗ" більше не випускатиме Lada XRay. Керівництво підприємства визнало, що відновити виробництво єдиного кросовера Lada неможливо. Про це повідомляє ТАСС.

Керівник компанії Максим Соколов на Східному економічному форумі заявив, що модель не повернуть на конвеєр. Таке рішення він пояснив тим, що в умовах санкцій заблоковано постачання великої кількості деталей для комплектування для цієї моделі.

[ + – ] Складання Lada XRay припинили цієї весни Фото: АВТОВАЗ

Кросовер Lada XRay припинили випускати ще навесні після введення санкцій проти РФ. Інформація про відмову від моделі циркулювала давно, проте в "АвтоВАЗі" тривалий час спростовували її та запевняли, що виробництво Lada XRay відновлять у 2023 році.

У конструкції Lada XRay частка імпортних компонентів сягає 40%. Кросовер ВАЗ побудований на платформі Renault B0, а тому спростити його, знявши подушки безпеки та ABS за прикладом Lada Granta, просто неможливо.

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Нагадаємо, кросовер Lada XRay представили у 2015 році. Модель оснащували бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (106 і 113 к. с.) та 1,8 л (122 к. с.). XRay не мав великого попиту: у 2021 продали 22 107 авто, а найкращий результат він продемонстрував у 2018 році — 34 807 шт.

Раніше в "АвтоВАЗі" також заявили, що випуск Lada Vesta не зможуть відновити цього року через нестачу деталей для комплектування та перенесення виробництва з Іжевська до Тольятті.

Також Фокус писав, що ціна Lada Vesta за 2022 рік зросла втричі та досягла 38 тисяч доларів.