"АвтоВАЗ" не зможе випускати Lada Vesta у 2022 році: названі причини

Lada Vesta не випускатимуть ще мінімум пів року. Виробництво моделі планують перенести з Іжевська на головне підприємство Тольятті.

Виробництво Lada Vesta буде відновлено не раніше за весну 2023 року. Чутки про це ширилися давно, а тепер їх офіційно підтвердила пресслужба компанії агенції ТАСС.

Наразі випуск Lada Vesta неможливий через брак іноземних комплектувальних. Крім того, виробництво флагманської моделі ВАЗ вирішили перенести з Іжевська на головне підприємство в Тольятті (її випускатимуть замість знятої з виробництва Lada XRay). З цієї причини в Іжевську можуть скоротити до 90% персоналу.

[ + – ] Виробництво Lada Vesta перенесуть з Іжевська в Тольятті Фото: Interfax

Для перенесення складального обладнання потрібен час — в "АвтоВАЗі" обіцяють переоснастити завод у Тольятті для випуску Lada Vesta до березня. У 2023 році обіцяють випустити приблизно 400 тис. Lada всіх моделей, хоча ця цифра викликає сумніви, адже план на нинішній рік — трохи більше 200 тис. авто.

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У Тольятті збиратимуть оновлену Lada Vesta NG зі зміненим дизайном, покращеним салоном і розширеною комплектацією. На початку 2022 року зібрали приблизно 800 таких авто й тільки зараз їх почали розподіляти за дилерами — по 2-3 машини на автосалон. Модель серйозно подорожчала: ціна Лада Веста 2022 часом досягає $30 000.

Раніше Фокус повідомляв, що нові Lada Largus випущені з небезпечним дефектом й АвтоВАЗ не хоче міняти несправну деталь.