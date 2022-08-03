"АвтоВАЗ" розпочинає масові скорочення персоналу: у серпні звільнять 1800 співробітників

Виробництво автомобілів на підприємстві в Іжевську не поновлюватимуть. До 31 серпня штат заводу скоротять із 2000 до 200 осіб.

Завод "АвтоВАЗ" в Іжевську не відновить випуск Lada Vesta. Підприємство не вироблятиме автомобілі в найближчому майбутньому і скоротить 1800 осіб персоналу. Про це пише сайт Дром.

У розпорядженні журналістів потрапили скани наказів генерального директора заводу "ІжАвто" Дениса Носова. Згідно з ними, до 31 серпня на підприємстві має залишитися лише 200 осіб. Для довідки: на початку року персонал заводу становив 3100 осіб, а тепер там числяться 2000 працівників.

[ + – ] Виробництво Lada Vesta перенесуть з Іжевська до Тольятті Фото: АВТОВАЗ

Так, чутки про перенесення випуску Lada Vesta на основне підприємство "АвтоВАЗ" у Тольятті підтвердилися, хоча найближчим часом налагодити збірку не вийде через дефіцит деталей для комплектування. В Іжевську ж продовжать штампування металевих компонентів Lada Vesta та виробництво деяких пластикових деталей.

Персонал планують звільняти за згодою сторін. Робітникам зі стажем до 20 років виплатять вихідну допомогу у п'ять місячних окладів, від 20 до 30 років – шість зарплат, а понад 30 років – сім окладів.

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Нагадаємо, що саме колектив заводу "ІжАвто" раніше поскаржився на керівництво Володимиру Путіну. Робітники виступили проти перенесення виробництва Lada Vesta в Тольятті і вважають, що збирання моделі не вийде налагодити раніше середини 2023 року.

Також Фокус повідомляв, що у продаж надійшла оновлена Lada Vesta 2022 року. Усього в автосалони надійде лише 800 авто та їх продадуть за високою ціною – на рівні Toyota RAV4.