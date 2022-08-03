"АвтоВАЗ" начинает массовые сокращения персонала: в августе уволят 1800 сотрудников

Производство автомобилей на предприятии в Ижевске возобновлять не будут. До 31 августа штат завода сократят с 2000 до 200 человек.

Завод "АвтоВАЗ" в Ижевске не возобновит выпуск Lada Vesta. Предприятие не будет производить автомобили в обозримом будущем и сократит 1800 человек персонала. Об этом пишет сайт Дром.

В распоряжении журналистов попали сканы приказов генерального директора завода "ИжАвто" Дениса Носова. Согласно им, до 31 августа на предприятии должно остаться только 200 человек. Для справки: в начале года персонал завода составлял 3100 человек, а теперь там числятся 2000 работников.

[ + – ] Производство Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти Фото: АВТОВАЗ

Таким образом, слухи о переносе выпуска Lada Vesta на основное предприятие "АвтоВАЗ" в Тольятти подтвердились, хотя в ближайшее время наладить там сборку не выйдет из-за дефицита комплектующих. В Ижевске же продолжат штамповку металлических компонентов Lada Vesta и производство некоторых пластиковых деталей.

Персонал планируют увольнять по соглашению сторон. Рабочим со стажем до 20 лет выплатят выходное пособие в пять месячных окладов, от 20 до 30 лет – шесть зарплат, а свыше 30 лет – семь окладов.

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Напомним, что именно коллектив завода "ИжАвто" ранее пожаловался на руководство Владимиру Путину. Рабочие выступили против переноса производства Lada Vesta в Тольятти и считают, что сборку модели не выйдет наладить ранее середины 2023 года.

Также Фокус сообщал, что в продажу поступила обновленная Lada Vesta 2022. Всего в автосалоны поступит только 800 авто и их продадут по высокой цене – на уровне Toyota RAV4.