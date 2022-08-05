Імпортозаміщення не спрацювало: нові Lada Largus випустили з небезпечним дефектом

Нові Lada Largus оснастили китайською ABS, яка відмовляється працювати під час різкого гальмування. При цьому "АвтоВАЗ" не має наміру змінювати дефектні запчастини.

Відновлення виробництва Lada Largus було пов'язане з проблемами. По-перше, запчастин на заводі в Тольятті вистачає на випуск лише 1800 машин. По-друге, у нових авто виявили серйозний дефект гальмівної системи. Про це повідомляє сайт Auto.ru.

Якщо точніше, то в Lada Largus 2022 некоректно працює ABS. Раніше компоненти антиблокувальної системи гальм для "АвтоВАЗу" постачала німецька компанія Bosch, але після введення санкцій вона відмовилася від співпраці.

[ + – ] "АвтоВАЗ" не планує відмовлятися від ABS Trinova Фото: АВТОВАЗ

Як відомо, Lada Granta й Niva зараз випускають без ABS, а ось для Largus модулі антиблокувальної системи вирішили закупити в китайської компанії Trinova. Однак з'ясувалося, що автомобілю вона не підійшла.

Неправильна та навіть небезпечна робота ABS була відзначена вже на партії випущених Lada Largus під час заводської обкатки. Під час різкого гальмування система просто не спрацьовує — це дуже небезпечно, адже машина може втратити керування та піти юзом.

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На "АвтоВАЗі" пообіцяли перевірити всю всю партію Lada Largus, проте блоки ABS Trinova не змінюватимуть (альтернативи їм зараз немає), а лише переналаштують. Після цього машини таки відправлять дилерам.

До речі, нова Lada Largus суттєво подорожчала та коштує від $22 250. Ще дорожчою стала Lada Vesta 2022 — її ціна перевищила 30 000 доларів.

Також Фокус повідомляв, що один із ключових заводів "АвтоВАЗу" повністю згортає випуск машин і скоротить 90% персоналу.