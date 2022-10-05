Санкції змусили "АвтоВАЗ" зняти з виробництва найбільш нестандартну модель

У разі ведення санкцій "АвтоВАЗу" доводиться скорочувати модельний ряд. Компанія відмовилася від випуску позашляхового седана Lada Vesta Cross.

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Lada Vesta Cross більше не випускатимуть. АвтоВАЗ вирішив відмовитися від нестандартного седана підвищеної прохідності. Про це повідомляє сайт Лада Онлайн.

Інформацію про седан Lada Vesta Cross вже прибрали з сайту АвтоВАЗу. Наразі жодна з версій Vesta не випускається і їхню збірку зможуть відновити не раніше весни 2023 року, проте позашляховий седан повертати на конвеєр не планують.

[ + – ] Lada Vesta Cross відрізняється позашляховим обважуванням і збільшеним кліренсом Фото: АВТОВАЗ

Причиною такого рішення є низький попит на модель. Lada Vesta Cross ніколи не мала великої популярності через досить високу вартість.

Зараз в умовах санкцій та дефіциту авто ціна Lada Vesta 2022 серйозно зросла і часом ця модель дорожча, ніж Toyota Camry та RAV4. У такій ситуації досить дивна та недешева версія Cross навряд буде рентабельною.

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Нагадаємо, що Lada Vesta Cross випускали з 2018 року. Він стандартного седана версія відрізняється збільшеним до 203 мм кліренсом, 17-дюймовими дисками та пластиковим захисним обважуванням.

Це вже не перша модель, ліквідована "АвтоВАЗом" останнім часом. Раніше з виробництва зняли кросовер Lada XRay.

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