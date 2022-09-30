Обвал на 70% і закриття заводів: російський автопром відкотився на 50 років назад

Наразі в Росії легкові авто випускають лише на трьох підприємствах. Незважаючи на збільшення обсягів виробництва машин "АвтоВАЗом", темпи падіння галузі залишаються дуже високими.

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Російський автопром продовжує демонструвати разючі темпи падіння. За серпень воно становило майже 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Росстату.

Минулого місяця російські автопідприємства випустили 24,7 тис. легкових машин проти майже 80 тисяч у серпні 2021 року. Водночас порівняно з липнем помічено зростання на 27,3%.

Збільшення обсягів автовиробництва відбулося переважно за рахунок випуску на ВАЗі "спрощених" моделей Lada без ABS та подушок безпеки. Крім заводу в Тольятті, в РФ в умовах санкцій працюють ще два підприємства — ульяновський УАЗ і Haval у Тульській області.

Усього з початку року в Росії випущено 325 тис. легкових автомобілів — на 64,6% менше, ніж роком раніше. Приблизно такими були обсяги виробництва в РРФСР у 70-х роках і навіть у 90-х російський автопром почувався краще.

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У сегменті комерційної техніки падіння менше — 18,6% (91,7 тис. авто). Також зазначається зменшення на 23,1% (до 163 тис. штук) обсягів випуску двигунів внутрішнього згоряння.

Кардинальне поліпшення ситуації наразі не прогнозується. Світові автовиробники залишають Росію. Нещодавно про остаточне закриття свого російського заводу оголосила Toyota, а Mazda планує вийти зі спільного підприємства із Sollers. Крім того, нещодавно про швидке припинення виробництва в РФ оголосила компанія Isuzu.

Раніше Фокус повідомляв, що "АвтоВАЗ" масово скорочує персонал і звільнив уже 2 000 робітників з одного із ключових своїх заводів.

Також ми писали, що в Росії випустили клон Rolls-Royce, який виявився майже вдвічі дорожчим за оригінальну модель.