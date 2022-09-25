Mazda слідом за Toyota збирається піти з Росії

Рішення про припинення продажу чи технічного обслуговування автомобілів компанією нині ще не прийнято, проте виробництво вже припинено.

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Японська автомобілебудівна компанія Mazda після відходу Toyota з російського ринку теж планує припинити виробництво в РФ, оскільки збої в ланцюжку поставок, спричинені війною в Україні, ускладнюють відновлення роботи. Вихід японських автовиробників торкнеться європейських постачальників запчастин, повідомляє Nikkei. Asia.

На підприємстві у східному Владивостоці, де Mazda спільно з місцевим автовиробником Sollers виготовляє автомобілі, минулого року з конвеєра зійшли приблизно 29 тисяч одиниць транспорту. Завод працює за так званим методом розбирання, при якому деталі вирушають на місцеву збірку.

Раніше виробництво вже було припинено, і наразі Mazda розглядає можливість повного виходу. Рішення про припинення продажу чи технічного обслуговування нині ще не прийнято.

Що стосується Toyota, то компанія 24 вересня оголосила про вихід із російських операцій. Вона припинить як виробництво, так і продаж машин. Виняток — техобслуговування автомобілів, вже проданих у Росії. В оголошенні про вихід Toyota послалася на труднощі із закупівлею запчастин та необхідність компенсації працівникам. Не маючи можливості забезпечити запасні частини, не було жодних перспектив поновлення виробництва найближчим часом. Компанія виробила 80 тисяч автомобілів та продала 110 тисяч автомобілів у країні в 2021 році, а її завод у Санкт-Петербурзі виробляв позашляховик RAV4 та інші. Продавати місцевий підрозділ, як інші великі світові компанії місцевих товстосумів, представники компанії не збираються, вирішивши "ліквідувати" його.

ЗМІ зазначають, що раніше Toyota сповідувала політику невтручання у країнах, де є її підприємства. Однак після того, як Росія вторглася в Україну, деякі представники автовиробника висловили стурбованість тим, що продовження бізнесу в Росії буде неприйнятним для його акціонерів.

Крім Toyota, Nissan Motor вирішила продовжити зупинку петербурзького заводу з виробництва готових автомобілів з кінця вересня до кінця грудня. Mitsubishi Motors також припиняє роботу спільного підприємства зі Stellantis Europe у південно-західній частині Калузької області. Французька Renault вийшла із російських операцій.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну близько 750 міжнародних компаній припинили діяльність в РФ.