Mazda вслед за Toyota собирается уйти из России

Решение о прекращении продаж или технического обслуживания автомобилей компанией на данный момент еще не принято, однако производство уже приостановлено.

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Японская автомобилестроительная компания Mazda после ухода Toyota с российского рынка тоже планирует прекратить производство в РФ, поскольку сбои в цепочке поставок, вызванные войной в Украине, затрудняют возобновление работы. Исход японских автопроизводителей затронет европейских поставщиков запчастей, сообщает Nikkei. Asia.

На предприятии в восточном Владивостоке, где Mazda совместно с местным автопроизводителем Sollers производит автомобили, в прошлом году с конвейера сошли примерно 29 тысяч единиц транспорта. Завод работает по так называемому методу разборки, при котором детали отправляются на местную сборку.

Ранее производство уже было приостановлено, и теперь Mazda рассматривает возможность полного выхода. Решение о прекращении продаж или технического обслуживания на данный момент еще не принято.

Что касается Toyota, то компания 24 сентября объявила о выходе из российских операций. Она прекратит как производство, так и продажи машин. Исключение – техобслуживания автомобилей, уже проданных в России. В объявлении о выходе Toyota сослалась на трудности с закупкой запчастей и необходимость компенсации работникам. Не имея возможности обеспечить запасные части, не было никаких перспектив возобновления производства в ближайшее время. Компания произвела 80 тысяч автомобилей и продала 110 тысяч автомобилей в стране в 2021 году, а ее завод в Санкт-Петербурге производил внедорожник RAV4 и другие. Продавать местное подразделение, как другие крупные мировые компании местных толстосумам представители компании не собираются, решив "ликвидировать" его.

СМИ отмечают, что ранее Toyota исповедовала политику невмешательства в странах, где есть ее предприятия. Однако после того, как Москва вторглась в Украину, некоторые представители автопроизводителя выразили обеспокоенность тем, что продолжение бизнеса в России будет неприемлемо для его акционеров.

Помимо Toyota, Nissan Motor решила продлить остановку своего петербургского завода по производству готовых автомобилей с конца сентября до конца декабря. Mitsubishi Motors также приостанавливает работу совместного предприятия со Stellantis Europe в юго-западной части Калужской области. Французская Renault вышла из российских операций.

Напомним, после российского вторжения в Украину около 750 международных компаний свернули деятельность в РФ.