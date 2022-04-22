Более 750 иностранных компаний ушли из России

После российского вторжения в Украину около 750 международных компаний свернули деятельность в РФ. Но и есть те, кто продолжает работать на территории страны-агрессора.

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С начала полномасштабной войны в Украине Йельская школа менеджмента отслеживала реакцию на события 1 тыс. иностранных компаний на территории России. 22 апреля они представили отчет, согласно которому за это время более 750 предприятий добровольно свернули свою деятельность в стране-агрессоре или свели ее до минимального уровня.

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Впервые этот список школа менеджмента опубликовала 28 февраля, и тогда в него входило лишь несколько десятков компаний.

"Первоначально это был простой график "вышел" или "остался", теперь наш список компаний состоит из пяти категорий, оцениваемых по школьной буквенной шкале от A до F за полноту выхода", — уточняется на сайте.

Так, в категории А, означающей полный уход из России или полный разрыв бизнес-связей, сегодня значится 298 компаний. Среди них популярный сервис поиска временного жилья Airbnb, эстонский транспортный сервис Bolt, американская интернет-компания eBay и многие другие.

Категория В означает временное сворачивание бизнеса в России, однако компании оставляют для себя возможности возвращения в страну. Здесь значатся 362 компании.

В йельском списке также находятся 110 бизнес-предприятий, сокративших количество важных операций в РФ, и 140 компаний, продолжающих деятельность в России, но остановившие инвестиции и финансирование развития.

В категории D, означающей компании, продолжающие свой бизнес без изменений, указана 191 компания. Среди них:

- Сельскохозяйственный банк Китая ( Agricultural Bank of China) — один из крупнейших банков КНР и вообще в мире;

- сербская авиакомпания Air Serbia, продолжающая летать в РФ;

- китайский холдинг Alibaba (интернет-коммерция)

- Alpina Žiri — компания из Словении (входит в Евросоюз), производящая обувь

- французские супермаркеты Ашан

Напомним, производитель сигарет Davidoff и West передал бизнес в РФ инвесторам. Сумма сделки не называется.

Ранее Фокус сообщал, что своих сотрудников из России выводит британская энергетическая компания Shell.