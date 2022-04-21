Производитель сигарет Davidoff и West передал бизнес в РФ инвесторам

Британская табачная компания Imperial Brands вышла из бизнеса на территории России. Сумма сделки не называется.

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Производитель табачной продукции Imperial Brands (бренды Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS, Fine, "Максим") объявил о передаче бизнеса в РФ российским инвесторам. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте компании.

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Новый собственник и сумма заключенной сделки не разглашается. В ближайшее время ожидается согласование и завершение регистрации сделки российскими регуляторами. Безналичное списание из-за ухода с рынка в компании оценили в размере 225 млн фунтов стерлингов ($294 млн).

Деятельность Imperial Brands включает в себя продажи и маркетинг, а также фабрику в Волгограде.

В 2021 финансовом году Россия и Украина в целом составили около 2% чистого дохода и 0,5% скорректированной операционной прибыли, уточняют в компании.

"Мы продолжаем поддерживать наших украинских коллег и их семьи, в том числе жильем и транспортом, чтобы они могли убежать из районов, которое больше всего пострадали от войны", — говорится в пресс-релизе. Также в компании помогают в переселении тем сотрудникам, кто решил покинуть территорию Украины из боевых действий.

Еще в начале марте о своем решении уйти из России заявила табачная корпорация British American Tobacco. Тогда же Табачная компания Philip Morris International сообщила о сокращении производства на территории РФ, а также пообещала приостановить свои инвестиции.

Напомним, что вчера Минфин США представил новые санкции против РФ. В санкционный список попали 40 юридических и 29 физических лиц.

Ранее Фокус сообщал, что своих сотрудников из России выводит британская энергетическая компания Shell.