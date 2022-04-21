Виробник цигарок Davidoff і West передав бізнес у РФ інвесторам

Британська тютюнова компанія Imperial Brands вийшла з бізнесу на території Росії. Сума угоди не називається.

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Виробник тютюнової продукції Imperial Brands (бренди Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS, Fine, "Максим") оголосив про передачу бізнесу в РФ російським інвесторам. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті компанії.

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Новий власник і сума укладеної угоди не розголошується. Найближчим часом очікується узгодження та завершення реєстрації угоди російськими регуляторами. Безготівкове списання через звільнення з ринку в компанії оцінили в розмірі 225 млн фунтів стерлінгів ($294 млн).

Діяльність Imperial Brands включає в себе продажі та маркетинг, а також фабрику у Волгограді.

У 2021 фінансовому році Росія та Україна загалом склали близько 2% чистого доходу та 0,5% скоригованого операційного прибутку, уточнюють у компанії.

"Ми продовжуємо підтримувати наших українських колег і їхні сім'ї, у тому числі житлом і транспортом, щоб вони могли втекти з районів, які найбільше постраждали від війни", — йдеться в пресрелізі. Також у компанії допомагають у переселенні тим співробітникам, хто вирішив залишити територію України через бойові дії

Ще на початку березня про своє рішення піти з Росії заявила тютюнова корпорація British American Tobacco. Тоді ж тютюнова компанія Philip Morris International повідомила про скорочення виробництва на території РФ, а також пообіцяла призупинити свої інвестиції.

Нагадаємо, що вчора Мінфін США представив нові санкції проти РФ. До списку санкцій потрапили 40 юридичних і 29 фізичних осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що своїх співробітників із Росії виводить британська енергетична компанія Shell.