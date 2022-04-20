Банківський сектор та олігархічні компанії: Мінфін США представив нові санкції проти РФ

У список санкцій Мінфіну США потрапили 40 юридичних і 29 фізичних осіб, серед яких керівництво Центробанку РФ і компанія по роботі з криптовалютою.

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США оголосили про запровадження нового пакету санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Сполучених Штатів.

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У пресрелізі відомства сказано, що нові санкції США спрямовані на один із ключових комерційних банків Росії та глобальну мережу з фізичних та юридичних осіб, яку очолює підсанкційний олігарх Костянтин Малофєєв.

"Пакет санкцій також націлений на компанії, які працюють у російській індустрії видобутку віртуальної валюти. Держдеп вводить візові обмеження щодо 635 громадян РФ, які причетні до придушення інакодумства в Росії та за кордоном, причетні до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України, до порушень прав людини у в'язницях та місцях неофіційного тримання під вартою у підконтрольних Росії районах Донбасу", — йдеться у повідомленні Мінфіну.

До оновленого санкційного списку США потрапили 40 юридичних осіб та 29 фізичних осіб, серед яких:

заступниця керівника Центробанку РФ Ксенія Юдаєва;

засновник однієї з найбільших російської IT-компанії IBS Group Анатолій Карачинський;

підприємства російського олігарха Костянтина Малофєєва, що стосуються групи компаній "Царгород"

син російського олігарха Кирило Малофєєв;

голова правління банку "Відкриття" Михайло Задорнов та інші топменеджери установи

приватний комерційний банк "Транскапіталбанк";

універсальний комерційний банк "Інвестторгбанк";

некомерційна організація "Міжнародне агентство суверенного розвитку" (IASD);

компанія з роботи з криптовалютою Bitriver.

Нагадаємо, 18 квітня Мінфін США анонсував нові санкції проти РФ та заявив, що головною метою обмежень стане воєнно-промисловий комплекс країни-агресора. За даними відомства, Сполучені Штати планують "розібрати російську військову машину частинами".

Також повідомлялося, що Офіс президента України представив новий план санкційного тиску на Росію, який включає 10 різних напрямків.