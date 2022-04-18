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Воєнно-промисловий комплекс РФ стане новою метою санкцій, — Мінфін США

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США анонсували санкції проти ВПК Росії

За словами заступника міністра фінансів Воллі Адеємо, Вашингтон має намір "розібрати російську військову машину частинами".

США найближчим часом планують зосередити свої санкції проти воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив заступник Міністра фінансів Сполучених Штатів Воллі Адеємо.

За його словами, США мають намір "розібрати російську військову машину частинами", а нові санкції будуть введені для порушення логістики ВПК Росії.

Воллі Адеємо наголосив, що чергові обмеження щодо Москви планують запровадити, щоб у ЗС РФ не було можливості поповнити свої резерви та переформатуватися для продовження наступу в Україні.

"Ми продовжуємо наші зусилля щодо використання санкцій та експортного контролю, щоб позбавити Росію критично важливих ресурсів, яких вона потребує, націлених на такі ключові галузі, як аерокосмічна промисловість, електроніка тощо", — продовжив заступник голови Мінфіну і додав, що Москва не очікувала, що їхня військова операція на території України так затягнеться.

Як стверджує Адеємо, дії ЗС РФ загрожують миру та стабільності в Європі, а також мають глобальний вплив на інші країни світу. Заступник міністра фінансів США нагадав, що Україна та Росія є великими експортерами критично важливих товарів, а бойові дії не лише порушують ланцюжок постачання, а й знищують український урожай, створюючи "невизначеність на енергетичних ринках".

"Країни, що розвиваються, змушені платити високу ціну за вторгнення РФ в Україну, оскільки вони стикаються зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії. Саме тому міністр фінансів Джанет Єллен планує цього тижня закликати політиків вжити заходів для вирішення проблем, які російське вторгнення в Україну створює для економік, що розвиваються, по всьому світу", — резюмував Адеємо.

Раніше Фокус у своїй статті пояснював, чим Україні допоможе ембарго ЄС на газ та нафту з Росії.

Також повідомлялося, що країни Європейського Союзу у межах нових санкцій проти РФ планують поетапно запроваджувати нафтове ембарго. За даними видання The NYT, перехідний період для відмови від нафти з РФ становитиме близько місяця.