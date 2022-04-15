ЄС має намір поетапно вводити нафтове ембарго проти РФ, — New York Times

Перехідний період для відмови від російського палива становитиме щонайменше місяць, а затвердження такого обмеження відбудеться після другого туру виборів президента у Франції.

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Чиновники Євросоюзу розробляють процедуру поетапної заборони на імпорт російської нафти щодо РФ через розв'язану нею повномасштабну війну проти України, проте це обмеження буде прийнято не раніше, ніж відбудеться другий тур президентських виборів у Франції, який запланований на 24 квітня. Про це в п'ятницю, 15 квітня, повідомляє видання New York Times.

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Журналісти зазначили, що раніше цього місяця ЄС уперше заборонив імпорт російського вугілля, проте з чотиримісячним перехідним періодом для завершення чинних угод, і тепер, імовірно, блок прийме аналогічну поетапну заборону на постачання російської нафти. Очікується, що цей крок дозволить дати час, зокрема Німеччині, яка сильно залежить від енергоносіїв із РФ, для пошуку інших постачальників. Джерела видання зазначили, що перехідний період для відмови ЕМ від російської нафти в разі прийняття такого рішення становитиме щонайменше 1 місяць.

Очікується, що нафтове ембарго буде винесено на обговорення після фінального туру виборів у Франції, щоб гарантувати, що такий захід не спровокує зростання підтримки кандидатки-популістки, лідерки праворадикального "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка протистоїть чинному главі держави, який балотується на другий термін, Макрону, сказали журналістам чиновники, ознайомлені з питанням.

Офіційні особи та дипломати в коментарі виданню припустили, що ембарго буде введене навіть за відсутності будь-якої резонансної події, подібної до масових убивств російськими військовими мирних жителів у Бучі Київської області.

Німеччина, яку автори публікації називають "фактичним лідером" ЄС, сильно залежить від російських нафти й газу та була головною країною, яка протистояла різкій забороні на постачання нафти з Росії, і більша частина роботи над новими санкціями полягала в тому, щоб забезпечити згоду на них із боку ФРН.

"Німеччина отримує 34 відсотки своєї нафти з РФ. Ключовим завданням буде не тільки знайти альтернативних постачальників, щоб компенсувати це, але й забезпечити достатню кількість наземного транспорту для доставки нафти на два нафтопереробні заводи, які постачаються трубопроводами з Росії", — йдеться в матеріалі.

Ще одна країна, яка сильно залежить від російської нафти, Угорщина, зажадала, щоб рішення про нові санкції ухвалювали лідери країн ЄС, а не високопоставлені дипломати чи міністри. У зв'язку з цим підвищується ймовірність скликання екстреного саміту лідерів ЄС для обговорення майбутнього ембарго. При цьому такий саміт щодо України вже був запланований на кінець травня, проте чиновники не виключають, що, можливо, після початку наступу РФ на Донбасі, європейські лідери проведуть зустріч швидше для вирішення питання з ембарго.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо констатував, що нинішні та майбутні санкції щодо Росії можуть призвести до одного з найсильніших потрясінь із постачанням нафти за всю історію.

Раніше Фокус розбирався, чим Україні допоможе ембарго ЄС на газ і нафту з Росії.