Горючі санкції. Чим Україні допоможе ембарго ЄС на газ та нафту з Росії

Європа розглядає варіант відмови від нафти та газу з Росії, і деякі країни ЄС уже готові на такий крок. Утім, експерти кажуть, що на виконання плану такого ембарго потрібно кілька років.

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Конгрес США нещодавно підтримав ембарго на російську нафту та газ, що президент Джо Байден увів своїм указом ще в березні. А ось із Євросоюзом складніше. Європарламент 7 квітня 513 голосами ухвалив резолюцію, у якій закликав запровадити "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу".

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"Резолюція Європарламенту важлива для нас як декларація: є такий вектор, і європейські країни рухаються в цьому напрямку", — говорить виконавчий директор аналітичного центру "CASE-Україна" Дмитро Боярчук.

Фокус з'ясував, наскільки рішення Європарламенту є важливим для України, і чи зможе повна відмова Європи від російських енергоресурсів допомогти Україні у війні з РФ.

Лише слова? Що означає резолюція Європарламенту

Рішення Європарламенту має рекомендаційний характер, наголошують експерти.

"Ця резолюція Європарламенту є корисною, але вона нічого не гарантує. Вона не забороняє країнам продовжувати купувати енергоресурси у Росії та зберігає для РФ можливість отримання мега-ресурсів від експорту енергоносіїв", — наголошує Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього.

Зі свого боку, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський впевнений, що Європарламент здебільшого представляє думку громадян країн Європейського Союзу.

"Ми побачили результати голосування: майже одноголосно. Також очевидно, що європейські громадяни підтримують Україну й українців у цьому конфлікті. Незважаючи на це, національні уряди кількох країн вважають, що енергетичне ембарго буде дуже болісним для громадян і вони на це піти не можуть", — зазначає Вишлінський.

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев не вірить у те, що Євросоюз перейде від слів до справи.

"Резолюція Європарламенту — це лише заклик низки європейських політиків до Європейської комісії. Рішення у Європейському Союзі ухвалюються консенсусом. Консенсусу щодо запровадження ембарго на постачання російських енергоносіїв немає", — констатував він.

Геннадій Рябцев припускає, що обмеження на торгівлю з РФ, зокрема щодо купівлі енергоресурсів, будуть запроваджувати окремі країни Євросоюзу: "Про це заявили Польща та держави Балтії. Хоча обсяги їхніх закупівель не такі вже й великі".

Про те, що весь Євросоюз до ембарго ще не готовий, заявив і Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. За його словами, глави МЗС ЄС не ухвалили рішень щодо санкцій проти російських нафти та газу, а домовилися продовжити обговорення.

Енергоембарго: як швидко Європа може відмовитись від російських ресурсів

Опитані Фокусом експерти згодні, що "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу" Європи може послабити Російську Федерацію економічно, тобто суттєво знизити її фінансовий потенціал, а значить, і можливості продовжувати війну. Але основна проблема — у введені заборони "негайно".

Геннадій Рябцев звертає увагу, що план Євросоюзу щодо скорочення залежності від імпортованих енергоресурсів розрахований на кілька років, його не втілять у життя раніше 2027-2028 років.

Нагадаємо, Європейська комісія 8 березня представила нову Енергетичну стратегію ЄС RePowerEU. Її мета — скоротити частку газу в енергобалансі. Згідно з документом, ЄС зможе повністю відмовитися від російського газу "задовго до 2030 року".

Кривава нафта. Які санкції здатні зупинити Росію

Відмова від російських енергоресурсів "через роки" не здатна вплинути на здатність Росії атакувати Україну прямо зараз, наголошують Дмитро Боярчук і Геннадій Рябцев.

"Відмовитись від російської нафти простіше, але це питання ціни. Росію потроху вирізають з ринку, але це не можна зробити різко, бо підвищення цін на енергоносії є шоком для економіки. Тому вони це роблять, але не дуже швидко", — каже Дмитро Боярчук.

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За його словами, європейським країнам буде складніше відмовитися від російського газу: "Вони багато років рухалися в іншому напрямку, відмовлялися від атомних електростанцій на користь екологічнішого природного газу. Так вони ставали ще залежнішими від Росії. А тепер їм потрібно різко розвертатися і йти в інший бік".

Анатолій Амелін наполягає, що енергоембарго значно послабить можливість Росії продовжувати агресію проти України. Він виступає за те, щоб максимально обмежити можливості Росії щось продавати й отримувати валютну виручку.

Раніше у коментарі Фокусу Анатолій Амелін зазначив: "Найголовніші санкції — це позбавити припливу валюти до бюджету РФ, а це — нафтові гроші. Дуже важливо обмежити і купівлю російського газу, але головне — нафту, вона дає 40% валютної виручки РФ".

Але в Європі не поспішають — за словами верховного представника Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, багато міністрів закордонних справ європейських країн виступають за введення санкцій проти російської нафти, але інші кажуть, що для них така заборона стане "асиметричним шоком".

За словами міністра закордонних справ Ірландії Саймона Ковені, Європейська комісія працює над тим, щоб нафта стала частиною наступного пакету санкцій.

Нагадаємо, 5 квітня Європейський Союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, зокрема заборонив імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік. Експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп сказав Фокусу, що вугільного ембарго ЄС проти Росії недостатньо: санкція позбавить Росію 4 млрд євро на рік, а нафтопродукти та газ приносять агресору набагато більше грошей.