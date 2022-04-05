ЄС оголосив 5-й пакет санкцій проти РФ: вони торкнуться імпорту вугілля, перевезення та банків (відео)

Зокрема Єврокомісія пропонує заборонити проведення транзакцій для чотирьох фінансових установ, які становлять 23% банківського сектора Росії.

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У вівторок, 5 квітня, набуде чинності п'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії, який торкнеться імпорту вугілля з РФ, російської банківської системи та інших галузей економіки держави-агресора. Про це під час сьогоднішнього звернення заявила президентка Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

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За словами голови європейського регулятора, ЄК пропонує ввести такі санкції щодо РФ:

заборона імпорту вугілля з Росії сумою 4 мільярди євро на рік;

повна заборона на транзакції чотирьох ключових російських банків, включаючи ВТБ — другий за величиною банк РФ;

"Ці чотири банки, що становлять 23% ринкової частки в російському банківському секторі, будуть повністю відрізані від ринків", — пояснила фон дер Ляєн.

заборона заходження російських судів у порти країн ЄС;

Винятком у цьому випадку, за словами президента ЄК, стануть перевезення предметів першої необхідності — сільгосптоварів, їжі, гуманітарної допомоги та енергоносіїв. Крім цього, заборона поширюється і на операторів дорожніх транспортних перевезень РФ і Білорусі, що дозволить "обмежити можливість отримання цими країнами ключових товарів", додала фон дер Ляєн.

заборона експорту до напівпровідників, машин і транспортного устаткування у сумі 10 мільярдів євро;

нові заборони імпорту російських товарів, як-от морепродукти, спиртні напої, у сумі 5,5 мільярда євро;

адресні заходи, що включають заборону на участь російських компаній у державних закупівлях у Євросоюзі та виключення будь-якої фінансової підтримки для російських державних органів;

"Сьогодні понад 40 країн запроваджують такі санкції", — зазначила президент ЄК.

Крім цього, за словами фон дер Ляєн, Євросоюз також готує нові списки санкцій фізичних осіб РФ і працює над додатковими обмеженнями, які, зокрема, торкнуться імпорту російської нафти.

Фон дер Ляєн зазначила, що нові обмеження запроваджуються Євросоюзом на тлі нещодавньої публікації свідчень злочинів з боку російських військових у Бучі Київської області.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз запровадити санкційні обмеження щодо всіх депутатів провладної російської партії "Єдина Росія" та назвав Німеччину "головним гальмом" кроків проти РФ в умовах повномасштабної війни в Україні.

Також ми писали, що США можуть запровадити санкції, які заблокують п'яту частину золотовалютних резервів держави-агресора.