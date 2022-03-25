Експерт: нові санкції США заблокують п'яту частину золотовалютних резервів ЦБ РФ

Рішення Штатів про нові санкції може призвести до подальшої девальвації рубля, каже виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

Сполучені Штати Америки за допомогою нового пакету санкцій проти Російської Федерації, по суті, заблокували близько 20% золотовалютних резервів Центробанку РФ або близько $100-150 млрд у золоті. Про це у коментарі Фокусу сказав виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

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"Оскільки ще близько 50% резервів заблоковані попередніми санкціями, у Росії залишається обмежений доступ лише до 25-30% золотовалютних резервів, що суттєво обмежує можливість підтримки курсу рубля та загрожує його подальшою девальвацією", — говорить Вишлінський.

За його словами, зараз збільшити вплив на економіку РФ може повне нафтове ембарго з боку розвинених країн.

"США його вже запровадили. Потрібно, щоб до нього приєдналися країни ЄС, які є найбільшими споживачами російської нафти. А нафта має дуже велике значення для наповнення російського бюджету — набагато більше, ніж газ", — наголошує економіст.

Наразі потрібні санкції, які забезпечать швидкий удар по економіці РФ — нафтове ембарго, обмеження на заходи російських кораблів до портів ЄС.

"Нафтове ембарго битиме по доходам російського бюджету. Відповідно, це обмежить можливість для російського бюджету фінансувати зарплати силовикам, військовим структурам. Їм потрібно буде або друкувати гроші, а це інфляція та зменшення реальних доходів, або почнуться заборгованості, обмеження щодо закупівлі озброєнь. Тобто це фактори, які прямо впливатимуть на можливості Росії наступати в Україні", — зазначив Вишлінський.

Він вважає, що розвинені країни могли б також відмовитися від російського газу, "але тут Росія сама старається — вимогою платити в рублях вона підштовхує своїх споживачів в Європі відмовитися від покупки російського газу.

У відповідь на питання, наскільки важливою є позиція країн Азії, Вишлінський каже: "Китай та Індія займають нейтральну позицію, не приєднуються до санкцій. Я не знаю, що потрібно, щоб вони приєдналися: ядерний удар, хімічна атака, де їхні червоні лінії. З одного боку, це найбільші країни світу за населенням. З іншого боку, економічно ці країни слабші, ніж країни G7 та їхні союзники".

Нагадаємо, 15 березня Євросоюз оголосив про запровадження четвертого пакету санкцій проти РФ. До списку обмежень потрапили олігарх Роман Абрамович, гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст, а також компанії "Газпром нафта", "Роснефть", "Камаз" та інші.

Також Фокус у своїй статті розповідав, як Росія через міжнародні санкції залишилася без цивільної авіації.

США 24 березня запровадили новий пакет санкцій проти РФ через Україну. Під санкції потрапили 328 депутатів Держдуми РФ; банкір, голова правління "Сбербанку Росії" Герман Греф; бізнесмен Геннадій Тимченко, підконтрольні йому компанії та члени сім'ї; 17 членів правління російського комерційного банку "Радкомбанк".