Эксперт: новые санкции США заблокируют пятую часть золотовалютных резервов ЦБ РФ

Решение Штатов о новых санкциях может привести к дальнейшей девальвации рубля, говорит исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

Соединенные Штаты Америки с помощью нового пакета санкций против Российской Федерации, по сути, заблокировали около 20% золотовалютных резервов Центробанка РФ или около $100-150 млрд в золоте. Об этом в комментарии Фокусу сказал исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

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"Поскольку еще около 50% резервов заблокированы предыдущими санкциями, у России остается ограниченный доступ лишь к 25-30% золотовалютных резервов, что существенно ограничивает возможность поддержки курса рубля и грозит его дальнейшей девальвацией", — говорит Вышлинский.

По его словам, на данный момент увеличить влияние на экономику РФ может полное нефтяное эмбарго со стороны развитых стран.

"США его уже ввели. Нужно, чтобы к нему присоединились страны ЕС, которые являются крупными потребителями российской нефти. А нефть имеет очень большое значение для наполнения российского бюджета — гораздо большее, чем газ", — подчеркивает экономист.

Сейчас нужны санкции, которые обеспечат быстрый удар по экономике РФ — нефтяное эмбарго, ограничение на заходы российских кораблей в порты ЕС.

"Нефтяное эмбарго будет бить по доходам российского бюджета. Соответственно, это ограничит возможность для российского бюджета финансировать зарплаты силовикам, военным структурам. Им либо нужно будет печатать деньги, а это инфляция и уменьшение реальных доходов, либо начнутся задолженности, ограничения в закупке вооружений. То есть это факторы, которые будут прямо влиять на возможности России наступать в Украине", — отметил Вышлинский.

Он считает, что развитые страны могли бы также отказаться от российского газа, "но здесь Россия сама старается — требованием по оплате в рублях она подталкивает своих потребителей в Европе отказаться от покупки российского газа".

В ответ на вопрос, насколько важна позиция стран Азии, Вышлинский говорит: "Китай и Индия занимают ​​нейтральную позицию, не присоединяются к санкциям. Я не знаю, что нужно, чтобы они присоединились: ядерный удар, химическая атака, где их красные линии. С одной стороны, это самые большие страны мира по населению. С другой стороны, экономически эти две страны слабее, чем страны G7 и их союзники".

Напомним, 15 марта ЕС ввел четвертый пакет санкций против страны-агрессора РФ.

В список ограничений попали олигарх Роман Абрамович, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, а также компании "Газпром нефть", "Роснефть", "Камаз" и другие.

Ранее Фокус в статье рассказывал, как Россия из-за международных санкций осталась без гражданской авиации.

США 24 марта ввели новый пакет санкций против РФ из-за Украины. Под санкции попали 328 депутатов Госдумы РФ; банкир, глава правления "Сбербанка России" Герман Греф; бизнесмен Геннадий Тимченко, подконтрольные ему компании и члены семьи; 17 членов правления российского коммерческого банка "Совкомбанк".