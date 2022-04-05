ЕС объявил 5-й пакет санкций против РФ: они затронут импорт угля, перевозки и банки (видео)

В частности, Еврокомиссия предлагает запретить проведение транзакций для четырех финансовых учреждений, которые составляют 23% банковского сектора России.

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Во вторник, 5 апреля, вступит в силу пятый пакет санкций ЕС в отношении России, который затронет импорт угля из РФ, российскую банковскую систему и другие отрасли экономики государства-агрессора. Об этом в ходе сегодняшнего обращения заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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По словам главы европейского регулятора, ЕК предлагает ввести следующие санкции в отношении РФ:

запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;

полный запрет на транзакции четырех ключевых российских банков, включая ВТБ — второй по величине банк РФ;

"Эти четыре банка, составляющие 23% рыночной доли в российском банковском секторе, будут полностью отрезаны от рынков", — объяснила фон дер Ляйен.

запрет на заход российских судов в порты стран ЕС;

Исключением в этом случае, по словам президента ЕК, станут перевозки предметов первой необходимости — сельхозтоваров, еды, гуманитарной помощи, и энергоносителей. Помимо этого запрет распространяется и на операторов дорожных транспортных перевозок РФ и Беларуси, что позволит "ограничить возможность получения этими странами ключевых товаров", добавила фон дер Ляйен.

запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро;

новые запреты на импорт российских товаров, таких как морепродукты, спиртные напитки, на сумму 5,5 миллиарда евро;

адресные меры, включающие запрет на участие российских компаний в государственных закупках в Евросоюзе и исключение любой финансовой поддержки для российских государственных органов;

"Сегодня более 40 стран вводят такие санкции", — отметила президент ЕК.

Помимо этого, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз также готовит новые санкционные списки физических лиц РФ и работает над дополнительными ограничениями, которые, в частности, затронут импорт российской нефти.

Фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения вводятся Евросоюзом на фоне недавней публикации свидетельств преступлений со стороны российских военных в Буче Киевской области.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкционные ограничения в отношении всех депутатов провластной российской партии "Единая Россия" и назвал Германию "главным тормозом" шагов против РФ в условиях полномасштабной войны в Украине.

Также мы писали, что США могут ввести санкции, которые заблокируют пятую часть золотовалютных резервов государства-агрессора.