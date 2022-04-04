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Мир Российско-украинская война

Премьер Польши предложил Евросоюзу ввести санкции против всех депутатов "Единой России"

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Фото: Ведомости | В Польше заявили о необходимости любыми способами остановить российскую военную машину

Глава правительства Польши считает Германию "основным тормозом санкций" против РФ и заявил, что никто не вел переговоры с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.

Европейский союз должен ввести санкции против всех депутатов российской партии "Единая Россия". Такое предложение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет портал natemat.pl.

Глава польского правительства упрекнул Евросоюз за слишком деликатные санкции и сравнил президента РФ Владимира Путина с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.

"С Гитлером никто не вел переговоров. Вы бы договорились с ним? Хватит пытаться вилять и маневрировать" – отметил он.

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Путин, по словам Моравецкого, подобен нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру

Также глава правительства Польши назвал Германию "основным тормозом решительных санкций".

Моравецкий подчеркнул необходимость любыми способами остановить российскую военную машину и конфисковать имущество олигархов, поддерживающих фашистский режим РФ. Также следует создать международную комиссию для расследования и оценки преступлений Путина в Украине.

"Мы предложили Европейскому совету ввести санкции против членов путинской партии, а также разработать план отказа от российского газа, нефти и угля", — заявил Моравецкий.

Агентство "РИА Новости" уточнило, что по состоянию на конец 2021 года в "Единой России" были более 2,3 миллиона человек.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 3 апреля анонсировал ввод дальнейших санкций ЕС против РФ после того, как узнал о массовом убийстве российскими военными людей в Буче после освобождения Киевской области.

Фокус ранее писал о нахождении в Буче братской могилы, в которой похоронили около 300 человек. Военные РФ расстреливали людей в затылок. Российское Минобороны назвало провокацией фото и видео преступлений российских военных в Буче.

Министерство финансов США 31 марта одобрило ввод новых санкций против России, они коснутся 13 физических лиц и 21 организации.